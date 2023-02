https://ria.ru/20230216/aviakompanii-1852429506.html

Российские авиакомпании получат два SSJ New и 26 Ми-8 в 2023 году

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские авиастроители должны поставить в 2023 году два самолета SSJ New для "Аэрофлота" и 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Речь идет о поставках в рамках заключенных контрактов по поручению президента России Владимира Путина, пояснил он. "Уже в текущем году в рамках этих контрактов авиастроители должны поставить два SSJ New для "Аэрофлота" и еще 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний", - сказал Мантуров. В целом в 2023-2025 годах "Аэрофлоту" планируется поставить 63 отечественных самолета: 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ New и 11 самолетов Ту-214. "Финансирование этого инвестпроекта составит 175,4 миллиарда рублей", - напомнил Мантуров.

