https://ria.ru/20230216/aviakompanii-1852429506.html
Российские авиакомпании получат два SSJ New и 26 Ми-8 в 2023 году
Российские авиакомпании получат два SSJ New и 26 Ми-8 в 2023 году - РИА Новости, 16.02.2023
Российские авиакомпании получат два SSJ New и 26 Ми-8 в 2023 году
Российские авиастроители должны поставить в 2023 году два самолета SSJ New для "Аэрофлота" и 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов, РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:03
2023-02-16T15:03
2023-02-16T15:06
экономика
россия
аэрофлот
sukhoi superjet
ми-8 амтш
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские авиастроители должны поставить в 2023 году два самолета SSJ New для "Аэрофлота" и 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Речь идет о поставках в рамках заключенных контрактов по поручению президента России Владимира Путина, пояснил он. "Уже в текущем году в рамках этих контрактов авиастроители должны поставить два SSJ New для "Аэрофлота" и еще 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний", - сказал Мантуров. В целом в 2023-2025 годах "Аэрофлоту" планируется поставить 63 отечественных самолета: 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ New и 11 самолетов Ту-214. "Финансирование этого инвестпроекта составит 175,4 миллиарда рублей", - напомнил Мантуров.
https://ria.ru/20230216/avrora-1852430307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, аэрофлот, sukhoi superjet, ми-8 амтш, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Аэрофлот, Sukhoi Superjet, Ми-8 АМТШ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
15:03 16.02.2023 (обновлено: 15:06 16.02.2023)
Российские авиакомпании получат два SSJ New и 26 Ми-8 в 2023 году
Мантуров: российские авиакомпании в 2023 году получат два SSJ New и 26 вертолетов Ми-8
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские авиастроители должны поставить в 2023 году два самолета SSJ New для "Аэрофлота" и 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Речь идет о поставках в рамках заключенных контрактов по поручению президента России Владимира Путина, пояснил он.
"Уже в текущем году в рамках этих контрактов авиастроители должны поставить два SSJ New для "Аэрофлота" и еще 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний", - сказал Мантуров.
В целом в 2023-2025 годах "Аэрофлоту" планируется поставить 63 отечественных самолета: 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ New и 11 самолетов Ту-214. "Финансирование этого инвестпроекта составит 175,4 миллиарда рублей", - напомнил Мантуров.