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ЦБ ожидает продолжения роста числа мошеннических атак на клиентов банков - РИА Новости, 16.02.2023
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ЦБ ожидает продолжения роста числа мошеннических атак на клиентов банков
ЦБ ожидает продолжения роста числа мошеннических атак на клиентов банков - РИА Новости, 16.02.2023
ЦБ ожидает продолжения роста числа мошеннических атак на клиентов банков
Центробанк ожидает, что количество мошеннических атак на клиентов банков продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:29
2023-02-16T10:29
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
мошенники
россия
кибербезопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Центробанк ожидает, что количество мошеннических атак на клиентов банков продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Количество атак растет, то есть вызовы растут. Эта тенденция будет продолжаться, будет количество атак расти. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак. Успешность атак падает", - сказала она в ходе Уральского форума по кибербезопасности.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, мошенники, россия, кибербезопасность
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество, мошенники, Россия, Кибербезопасность
10:29 16.02.2023
 
ЦБ ожидает продолжения роста числа мошеннических атак на клиентов банков

Набиуллина: Центробанк ожидает продолжения роста числа мошеннических атак на россиян

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Центробанк ожидает, что количество мошеннических атак на клиентов банков продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Количество атак растет, то есть вызовы растут. Эта тенденция будет продолжаться, будет количество атак расти. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак. Успешность атак падает", - сказала она в ходе Уральского форума по кибербезопасности.
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 13:58
ЦБ составил портрет клиента банка, наиболее уязвимого для мошенников
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МошенничествомошенникиРоссияКибербезопасность
 
 
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