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ЦБ ожидает продолжения роста числа мошеннических атак на клиентов банков

ЦБ ожидает продолжения роста числа мошеннических атак на клиентов банков - РИА Новости, 16.02.2023

ЦБ ожидает продолжения роста числа мошеннических атак на клиентов банков

Центробанк ожидает, что количество мошеннических атак на клиентов банков продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:29

2023-02-16T10:29

2023-02-16T10:29

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

мошенники

россия

кибербезопасность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Центробанк ожидает, что количество мошеннических атак на клиентов банков продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Количество атак растет, то есть вызовы растут. Эта тенденция будет продолжаться, будет количество атак расти. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак. Успешность атак падает", - сказала она в ходе Уральского форума по кибербезопасности.

https://ria.ru/20230214/tsb-1851932892.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, мошенники, россия, кибербезопасность