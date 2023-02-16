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Командир танкового экипажа рассказал об атаках на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ataki-1852300211.html
Командир танкового экипажа рассказал об атаках на Запорожском направлении
Командир танкового экипажа рассказал об атаках на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.02.2023
Командир танкового экипажа рассказал об атаках на Запорожском направлении
Экипаж танка Т-72 Вооруженных сил России ежедневно по три-четыре раза атакует позиции украинских боевиков на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T05:07
2023-02-16T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
киев
россия
т-72 "урал"
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Экипаж танка Т-72 Вооруженных сил России ежедневно по три-четыре раза атакует позиции украинских боевиков на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир экипажа боевой машины."Каждый день выезжаем по три-четыре раза. Будем поражать пехоту, находящуюся в окопе. Корректировку получаем от наземной разведки", — сказал он.Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентября прошлого года. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать регион.Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории области. При этом украинские военные удерживают региональную столицу — город Запорожье.
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запорожская область
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безопасность, запорожская область, киев, россия, т-72 "урал", украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Киев, Россия, Т-72 "Урал", Украина
05:07 16.02.2023 (обновлено: 05:10 16.02.2023)
 
Командир танкового экипажа рассказал об атаках на Запорожском направлении

Танковый экипаж ВС России ежедневно совершает до четырех атак на Запорожском направлении

© РИА Новости / Сергей ПивоваровТанки Т-72
Танки Т-72 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Танки Т-72. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Экипаж танка Т-72 Вооруженных сил России ежедневно по три-четыре раза атакует позиции украинских боевиков на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир экипажа боевой машины.
"Каждый день выезжаем по три-четыре раза. Будем поражать пехоту, находящуюся в окопе. Корректировку получаем от наземной разведки", — сказал он.
Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентября прошлого года. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать регион.
Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории области. При этом украинские военные удерживают региональную столицу — город Запорожье.
Бойцы подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре. - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
03:07Специальная военная операция на Украине
Боец группы "Вагнер" раскрыл потери Украины в Соледаре
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьКиевРоссияТ-72 "Урал"Украина
 
 
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