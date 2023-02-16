https://ria.ru/20230216/ataki-1852300211.html

Командир танкового экипажа рассказал об атаках на Запорожском направлении

Командир танкового экипажа рассказал об атаках на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.02.2023

Командир танкового экипажа рассказал об атаках на Запорожском направлении

Экипаж танка Т-72 Вооруженных сил России ежедневно по три-четыре раза атакует позиции украинских боевиков на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T05:07

2023-02-16T05:07

2023-02-16T05:10

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

киев

россия

т-72 "урал"

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Экипаж танка Т-72 Вооруженных сил России ежедневно по три-четыре раза атакует позиции украинских боевиков на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир экипажа боевой машины."Каждый день выезжаем по три-четыре раза. Будем поражать пехоту, находящуюся в окопе. Корректировку получаем от наземной разведки", — сказал он.Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентября прошлого года. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать регион.Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории области. При этом украинские военные удерживают региональную столицу — город Запорожье.

https://ria.ru/20230216/vagner-1852296719.html

запорожская область

киев

россия

украина

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безопасность, запорожская область, киев, россия, т-72 "урал", украина