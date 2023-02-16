Рейтинг@Mail.ru
Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/artemovsk-1852328400.html
Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска
Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 16.02.2023
Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска
Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:21
2023-02-16T10:48
специальная военная операция на украине
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
донбасс
мария захарова
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_502aaeecabab14fc43c93b34542ca9f1.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".По его словам, на Артемовском направлении действует много иностранных наемников."Это и поляки, и французская речь, и английская речь. Уже появляются подразделения, которые приезжают из-подо Львова", — отметил Кимаковский.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город продолжаются тяжелые бои.В минувшую пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы наступают в районе Парасковиевки к северу от Артемовска. Освобождение села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в городе — трассу из Часова Яра.Пушилин подчеркивал, что союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска, а боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости о продвижении бойцов в восточной части города.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
https://ria.ru/20230214/naemnik-1852021005.html
https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852239316.html
артемовск
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_9cc763c16b4d525229036646f493d7f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Мария Захарова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
10:21 16.02.2023 (обновлено: 10:48 16.02.2023)
 
Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска

Советник Пушилина Кимаковский: ВС России взяли все высоты в окрестностях Артемовска

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов", — рассказал он.
По его словам, на Артемовском направлении действует много иностранных наемников.
"Это и поляки, и французская речь, и английская речь. Уже появляются подразделения, которые приезжают из-подо Львова", — отметил Кимаковский.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город продолжаются тяжелые бои.
В минувшую пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы наступают в районе Парасковиевки к северу от Артемовска. Освобождение села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в городе — трассу из Часова Яра.
Пушилин подчеркивал, что союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска, а боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости о продвижении бойцов в восточной части города.
Украинские военнослужащие транспортируют раненого в госпитале в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 18:39Специальная военная операция на Украине
New York Times опубликовала видео гибели американского наемника на Украине
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.
По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
Улица в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 18:01Специальная военная операция на Украине
Пригожин рассказал, почему украинские войска удерживают Артемовск
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонбассМария ЗахароваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала