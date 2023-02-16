10:21 16.02.2023 (обновлено: 10:48 16.02.2023)
Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска
Советник Пушилина Кимаковский: ВС России взяли все высоты в окрестностях Артемовска
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов", — рассказал он.
По его словам, на Артемовском направлении действует много иностранных наемников.
"Это и поляки, и французская речь, и английская речь. Уже появляются подразделения, которые приезжают из-подо Львова", — отметил Кимаковский.
Инфографика
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город продолжаются тяжелые бои.
В минувшую пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы наступают в районе Парасковиевки к северу от Артемовска. Освобождение села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в городе — трассу из Часова Яра.
Пушилин подчеркивал, что союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска, а боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости о продвижении бойцов в восточной части города.
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.
По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.