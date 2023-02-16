https://ria.ru/20230216/artemovsk-1852328400.html

Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска

Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 16.02.2023

Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска

Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:21

2023-02-16T10:21

2023-02-16T10:48

специальная военная операция на украине

артемовск

денис пушилин

донецкая народная республика

донбасс

мария захарова

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".По его словам, на Артемовском направлении действует много иностранных наемников."Это и поляки, и французская речь, и английская речь. Уже появляются подразделения, которые приезжают из-подо Львова", — отметил Кимаковский.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город продолжаются тяжелые бои.В минувшую пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы наступают в районе Парасковиевки к северу от Артемовска. Освобождение села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в городе — трассу из Часова Яра.Пушилин подчеркивал, что союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска, а боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости о продвижении бойцов в восточной части города.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.

https://ria.ru/20230214/naemnik-1852021005.html

https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852239316.html

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донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины