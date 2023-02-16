https://ria.ru/20230216/arkheologiya-1852748782.html

Сто лет назад вскрыли гробницу Тутанхамона: какие артефакты нашли археологи

Сто лет назад вскрыли гробницу Тутанхамона: какие артефакты нашли археологи - РИА Новости, 19.02.2023

Сто лет назад вскрыли гробницу Тутанхамона: какие артефакты нашли археологи

Британский археолог Говард Картер вскрыл гробницу Тутанхамона 16 февраля 1923 года. К столетию этого события сайт Artnews вспомнил о пяти важных артефактах,... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-16T21:46

2023-02-16T21:46

2023-02-19T12:48

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новости культуры

археология

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Британский археолог Говард Картер вскрыл гробницу Тутанхамона 16 февраля 1923 года. К столетию этого события сайт Artnews вспомнил о пяти важных артефактах, найденных в усыпальнице фараона. Саркофаг — одно из самых волнительных открытий. Он сделан из кварцита и красного гранита. На нем изображены Исида, Нефтида, Нейт, Селкет. В нем три гроба — два внешних из озолоченного дерева и инкрустированы стеклом, лазуритом и бирюзой. Внутренний — почти полностью из 110,4 килограмм золота. И тоже богато украшен. Есть на нем и изображение Осириса. Посмертная маска Тутанхамона. Она изготовлена из 10,23 килограмма золота и представляет собой правителя Древнего Египта в головном уборе фараона, над его бровями изображены богини Нехбет и Уаджит. На спине и плечах — защитное заклинание из "Книги мертвых". В ходе мумификации внутренности покойного помещались в специальные сосуды — канопы. Нашли их и в гробнице Тутанхамона. Они хранились в святилище высотой в шесть с половиной футов (почти два метра). Оно облицовано золотом и включает в себя статую богини Небетхет. Большая часть найденных в гробницы артефактов — личные вещи: духи, одежда, обувь. В том числе и золотые сандалии. На подошвах нарисованы враги Древнего Египта. А еще в гробнице было шесть золотых колесниц. Изображение фараона, правящего колесницей, считалось символом власти и богатства.

https://ria.ru/20230121/archaeology-1846293335.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология