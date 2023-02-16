21:46 16.02.2023 (обновлено: 12:48 19.02.2023)
Сто лет назад вскрыли гробницу Тутанхамона: какие артефакты нашли археологи
Artnews составил подборку артефактов гробницы Тутанхамона к столетию со дня ее вскрытия
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Британский археолог Говард Картер вскрыл гробницу Тутанхамона 16 февраля 1923 года. К столетию этого события сайт Artnews вспомнил о пяти важных артефактах, найденных в усыпальнице фараона.
Саркофаг — одно из самых волнительных открытий. Он сделан из кварцита и красного гранита. На нем изображены Исида, Нефтида, Нейт, Селкет. В нем три гроба — два внешних из озолоченного дерева и инкрустированы стеклом, лазуритом и бирюзой. Внутренний — почти полностью из 110,4 килограмм золота. И тоже богато украшен. Есть на нем и изображение Осириса.
Маска Тутанхамона
Посмертная маска Тутанхамона. Она изготовлена из 10,23 килограмма золота и представляет собой правителя Древнего Египта в головном уборе фараона, над его бровями изображены богини Нехбет и Уаджит. На спине и плечах — защитное заклинание из "Книги мертвых".
В ходе мумификации внутренности покойного помещались в специальные сосуды — канопы. Нашли их и в гробнице Тутанхамона. Они хранились в святилище высотой в шесть с половиной футов (почти два метра). Оно облицовано золотом и включает в себя статую богини Небетхет.
© AFP 2023 / AMIR MAKARМиниатюрная статуя, изображающая древнеегипетскую богиню Нефтис, и позолоченный алтарь, в котором раньше хранились канопы фараона Тутанхамона у его гробницы KV62, в Египетском музее в Каире
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Миниатюрная статуя, изображающая древнеегипетскую богиню Нефтис, и позолоченный алтарь, в котором раньше хранились канопы фараона Тутанхамона у его гробницы KV62, в Египетском музее в Каире
CC BY-SA 2.0 / Amanda Slater / A sarcophagus of the Pharaoh Tutankhamun. Sandal.Золотые сандалии фараона Тутанхамона
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Золотые сандалии фараона Тутанхамона
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDЗолотая колесница фараона Тутанхамона, которая находится на реставрации в реставрационной лаборатории недавно построенного Большого египетского музея (GEM) в Гизе
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Золотая колесница фараона Тутанхамона, которая находится на реставрации в реставрационной лаборатории недавно построенного Большого египетского музея (GEM) в Гизе
1 из 3
Миниатюрная статуя, изображающая древнеегипетскую богиню Нефтис, и позолоченный алтарь, в котором раньше хранились канопы фараона Тутанхамона у его гробницы KV62, в Египетском музее в Каире
2 из 3
Золотые сандалии фараона Тутанхамона
3 из 3
Золотая колесница фараона Тутанхамона, которая находится на реставрации в реставрационной лаборатории недавно построенного Большого египетского музея (GEM) в Гизе
Большая часть найденных в гробницы артефактов — личные вещи: духи, одежда, обувь. В том числе и золотые сандалии. На подошвах нарисованы враги Древнего Египта.
А еще в гробнице было шесть золотых колесниц. Изображение фараона, правящего колесницей, считалось символом власти и богатства.
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