23:49 16.02.2023 (обновлено: 23:54 16.02.2023)
СБУ заявила о национализации активов Дерипаски
СБУ заявила о национализации активов бизнесмена Дерипаски на сумму в 273 миллиона долларов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов.
"По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске", - говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.
Сообщается, что решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также компаний по добыче полезных ископаемых "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер". Ведомство оценивает стоимость активов в 273 миллиона долларов.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского бизнесмена Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.