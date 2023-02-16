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СБУ заявила о национализации активов Дерипаски - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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СБУ заявила о национализации активов Дерипаски
СБУ заявила о национализации активов Дерипаски - РИА Новости, 16.02.2023
СБУ заявила о национализации активов Дерипаски
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:49
2023-02-16T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олег дерипаска
виктор янукович
владимир зеленский
служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов. Сообщается, что решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также компаний по добыче полезных ископаемых "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер". Ведомство оценивает стоимость активов в 273 миллиона долларов. Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского бизнесмена Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.
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в мире, украина, олег дерипаска, виктор янукович, владимир зеленский, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олег Дерипаска, Виктор Янукович, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
23:49 16.02.2023 (обновлено: 23:54 16.02.2023)
 
СБУ заявила о национализации активов Дерипаски

СБУ заявила о национализации активов бизнесмена Дерипаски на сумму в 273 миллиона долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов.
"По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске", - говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.
Сообщается, что решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также компаний по добыче полезных ископаемых "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер". Ведомство оценивает стоимость активов в 273 миллиона долларов.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского бизнесмена Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлег ДерипаскаВиктор ЯнуковичВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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