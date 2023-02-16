https://ria.ru/20230216/aktivy-1852552980.html

СБУ заявила о национализации активов Дерипаски

СБУ заявила о национализации активов Дерипаски - РИА Новости, 16.02.2023

СБУ заявила о национализации активов Дерипаски

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:49

2023-02-16T23:49

2023-02-16T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олег дерипаска

виктор янукович

владимир зеленский

служба безопасности украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов. Сообщается, что решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также компаний по добыче полезных ископаемых "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер". Ведомство оценивает стоимость активов в 273 миллиона долларов. Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского бизнесмена Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, олег дерипаска, виктор янукович, владимир зеленский, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины