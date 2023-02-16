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Совбез Абхазии опроверг сообщения о присоединении республики к России - РИА Новости, 16.02.2023
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Совбез Абхазии опроверг сообщения о присоединении республики к России
Совбез Абхазии опроверг сообщения о присоединении республики к России - РИА Новости, 16.02.2023
Совбез Абхазии опроверг сообщения о присоединении республики к России
Информация о присоединении Абхазии к России не соответствует реальности, заявил в четверг глава Совета безопасности республики Сергей Шамба. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:54
2023-02-16T19:54
россия
абхазия
аслан бжания
в мире
грузия
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СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Информация о присоединении Абхазии к России не соответствует реальности, заявил в четверг глава Совета безопасности республики Сергей Шамба. После появлении сообщения о рабочей поездке президента Абхазии Аслана Бжании в Москву, на различных неофициальных интернет-ресурсах появилась информация о "возможном присоединении нескольких государств к территории РФ", в числе которых была названа и Абхазия. "Все эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются - поехал президент, и мы уже в составе РФ. У нас есть Конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему. Кроме того, за постановку таких вопросов предусмотрена уголовная ответственность. Это просто не реально. Президент поехал с рабочим визитом в Москву, у него пройдет встреча в Совете безопасности РФ. Я тоже должен выехать на днях на встречу с коллегами из Совета безопасности. Мы готовим план мероприятий по совместным действиям. Единственное, на что мы никогда не можем пойти, даже обсуждать эту тему – это утрата нашего суверенитета, нашей независимости", - цитирует Шамбу информационный ресурс "Апсны-иахьа". По словам Шамбы, также встречаются рассуждения на уровне экспертных оценок о возможных будущих конфигурациях Абхазии в Евразийском союзе, которые также не соответствуют реальности. "Мы даже не получали подобные предложения. Это все домыслы, которые сейчас даже трудно обсуждать. Ничего подобного мы с руководством РФ не обсуждали. Мы только слышали от официальных лиц, что признание Абхазии не подлежит пересмотру. Об этом говорили и президент России, и другие официальные лица", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20221225/tskhinval-1841156129.html
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россия, абхазия, аслан бжания, в мире, грузия
Россия, Абхазия, Аслан Бжания, В мире, Грузия
19:54 16.02.2023
 
Совбез Абхазии опроверг сообщения о присоединении республики к России

Глава Совбез Абхазии Шамба назвал сообщения о присоединении республики к России вбросами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкРеспублика Абхазия
Республика Абхазия - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Республика Абхазия. Архивное фото
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СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Информация о присоединении Абхазии к России не соответствует реальности, заявил в четверг глава Совета безопасности республики Сергей Шамба.
После появлении сообщения о рабочей поездке президента Абхазии Аслана Бжании в Москву, на различных неофициальных интернет-ресурсах появилась информация о "возможном присоединении нескольких государств к территории РФ", в числе которых была названа и Абхазия.
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"Все эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются - поехал президент, и мы уже в составе РФ. У нас есть Конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему. Кроме того, за постановку таких вопросов предусмотрена уголовная ответственность. Это просто не реально. Президент поехал с рабочим визитом в Москву, у него пройдет встреча в Совете безопасности РФ. Я тоже должен выехать на днях на встречу с коллегами из Совета безопасности. Мы готовим план мероприятий по совместным действиям. Единственное, на что мы никогда не можем пойти, даже обсуждать эту тему – это утрата нашего суверенитета, нашей независимости", - цитирует Шамбу информационный ресурс "Апсны-иахьа".
По словам Шамбы, также встречаются рассуждения на уровне экспертных оценок о возможных будущих конфигурациях Абхазии в Евразийском союзе, которые также не соответствуют реальности. "Мы даже не получали подобные предложения. Это все домыслы, которые сейчас даже трудно обсуждать. Ничего подобного мы с руководством РФ не обсуждали. Мы только слышали от официальных лиц, что признание Абхазии не подлежит пересмотру. Об этом говорили и президент России, и другие официальные лица", – подчеркнул он.
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РоссияАбхазияАслан БжанияВ миреГрузия
 
 
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