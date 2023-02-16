https://ria.ru/20230216/abkhaziya-1852524636.html

Совбез Абхазии опроверг сообщения о присоединении республики к России

Совбез Абхазии опроверг сообщения о присоединении республики к России - РИА Новости, 16.02.2023

Совбез Абхазии опроверг сообщения о присоединении республики к России

Информация о присоединении Абхазии к России не соответствует реальности, заявил в четверг глава Совета безопасности республики Сергей Шамба. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:54

2023-02-16T19:54

2023-02-16T19:54

россия

абхазия

аслан бжания

в мире

грузия

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СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Информация о присоединении Абхазии к России не соответствует реальности, заявил в четверг глава Совета безопасности республики Сергей Шамба. После появлении сообщения о рабочей поездке президента Абхазии Аслана Бжании в Москву, на различных неофициальных интернет-ресурсах появилась информация о "возможном присоединении нескольких государств к территории РФ", в числе которых была названа и Абхазия. "Все эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются - поехал президент, и мы уже в составе РФ. У нас есть Конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему. Кроме того, за постановку таких вопросов предусмотрена уголовная ответственность. Это просто не реально. Президент поехал с рабочим визитом в Москву, у него пройдет встреча в Совете безопасности РФ. Я тоже должен выехать на днях на встречу с коллегами из Совета безопасности. Мы готовим план мероприятий по совместным действиям. Единственное, на что мы никогда не можем пойти, даже обсуждать эту тему – это утрата нашего суверенитета, нашей независимости", - цитирует Шамбу информационный ресурс "Апсны-иахьа". По словам Шамбы, также встречаются рассуждения на уровне экспертных оценок о возможных будущих конфигурациях Абхазии в Евразийском союзе, которые также не соответствуют реальности. "Мы даже не получали подобные предложения. Это все домыслы, которые сейчас даже трудно обсуждать. Ничего подобного мы с руководством РФ не обсуждали. Мы только слышали от официальных лиц, что признание Абхазии не подлежит пересмотру. Об этом говорили и президент России, и другие официальные лица", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20221225/tskhinval-1841156129.html

https://ria.ru/20230213/mestorozhdeniya-1851786486.html

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абхазия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, абхазия, аслан бжания, в мире, грузия