Совбез Абхазии опроверг сообщения о присоединении республики к России
Глава Совбез Абхазии Шамба назвал сообщения о присоединении республики к России вбросами
Республика Абхазия. Архивное фото
СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Информация о присоединении Абхазии к России не соответствует реальности, заявил в четверг глава Совета безопасности республики Сергей Шамба.
После появлении сообщения о рабочей поездке президента Абхазии Аслана Бжании в Москву, на различных неофициальных интернет-ресурсах появилась информация о "возможном присоединении нескольких государств к территории РФ", в числе которых была названа и Абхазия.
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"Все эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются - поехал президент, и мы уже в составе РФ. У нас есть Конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему. Кроме того, за постановку таких вопросов предусмотрена уголовная ответственность. Это просто не реально. Президент поехал с рабочим визитом в Москву, у него пройдет встреча в Совете безопасности РФ. Я тоже должен выехать на днях на встречу с коллегами из Совета безопасности. Мы готовим план мероприятий по совместным действиям. Единственное, на что мы никогда не можем пойти, даже обсуждать эту тему – это утрата нашего суверенитета, нашей независимости", - цитирует Шамбу информационный ресурс "Апсны-иахьа".
По словам Шамбы, также встречаются рассуждения на уровне экспертных оценок о возможных будущих конфигурациях Абхазии в Евразийском союзе, которые также не соответствуют реальности. "Мы даже не получали подобные предложения. Это все домыслы, которые сейчас даже трудно обсуждать. Ничего подобного мы с руководством РФ не обсуждали. Мы только слышали от официальных лиц, что признание Абхазии не подлежит пересмотру. Об этом говорили и президент России, и другие официальные лица", – подчеркнул он.