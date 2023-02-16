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Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 16.02.2023
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Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 16.02.2023
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает в четверг пресс-служба главы республики. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:55
2023-02-16T10:55
политика
россия
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает в четверг пресс-служба главы республики. "Четырнадцатого февраля президент республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву", - говорится в сообщении. Планируется, что в рамках рабочего визита Бжания проведет ряд встреч в администрации президента России. В пресс-службе администрации президента уточнили РИА Новости, что Бжания пробудет в Москве предположительно 7-10 дней. Обычно столько дней длятся его рабочие командировки.
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политика, россия, абхазия, аслан бжания
Политика, Россия, Абхазия, Аслан Бжания
10:55 16.02.2023
 
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Абхазии Бжания прибыл в Москву с рабочим визитом

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.
"Четырнадцатого февраля президент республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву", - говорится в сообщении. Планируется, что в рамках рабочего визита Бжания проведет ряд встреч в администрации президента России.
В пресс-службе администрации президента уточнили РИА Новости, что Бжания пробудет в Москве предположительно 7-10 дней. Обычно столько дней длятся его рабочие командировки.
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