https://ria.ru/20230216/abkhaziya-1852342941.html

Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 16.02.2023

Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает в четверг пресс-служба главы республики. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:55

2023-02-16T10:55

2023-02-16T10:55

политика

россия

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает в четверг пресс-служба главы республики. "Четырнадцатого февраля президент республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву", - говорится в сообщении. Планируется, что в рамках рабочего визита Бжания проведет ряд встреч в администрации президента России. В пресс-службе администрации президента уточнили РИА Новости, что Бжания пробудет в Москве предположительно 7-10 дней. Обычно столько дней длятся его рабочие командировки.

https://ria.ru/20221211/abkhaziya-1837808544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, абхазия, аслан бжания