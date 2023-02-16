https://ria.ru/20230216/abkhaziya-1852342941.html
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 16.02.2023
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает в четверг пресс-служба главы республики. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:55
2023-02-16T10:55
2023-02-16T10:55
политика
россия
абхазия
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569073977_0:68:2903:1700_1920x0_80_0_0_a894567e64d04e7478d99a7199d272e2.jpg
СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает в четверг пресс-служба главы республики. "Четырнадцатого февраля президент республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву", - говорится в сообщении. Планируется, что в рамках рабочего визита Бжания проведет ряд встреч в администрации президента России. В пресс-службе администрации президента уточнили РИА Новости, что Бжания пробудет в Москве предположительно 7-10 дней. Обычно столько дней длятся его рабочие командировки.
https://ria.ru/20221211/abkhaziya-1837808544.html
россия
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569073977_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_d6da79e3219fcd47ebe76889ddf51674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, абхазия, аслан бжания
Политика, Россия, Абхазия, Аслан Бжания
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии Бжания прибыл в Москву с рабочим визитом
СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.
"Четырнадцатого февраля президент республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву", - говорится в сообщении. Планируется, что в рамках рабочего визита Бжания проведет ряд встреч в администрации президента России.
В пресс-службе администрации президента уточнили РИА Новости, что Бжания пробудет в Москве предположительно 7-10 дней. Обычно столько дней длятся его рабочие командировки.