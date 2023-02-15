https://ria.ru/20230215/zhile-1852225681.html

В России из аварийного жилья в январе переселили почти 4 тысячи человек

В России из аварийного жилья в январе переселили почти 4 тысячи человек - РИА Новости, 15.02.2023

В России из аварийного жилья в январе переселили почти 4 тысячи человек

В России из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в январе текущего года переселили почти 4 тысячи человек, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:19

2023-02-15T17:19

2023-02-15T17:19

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

марат хуснуллин

жилье

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В России из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в январе текущего года переселили почти 4 тысячи человек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Благодаря программе переселения сотни тысяч человек улучшают жилищные условия, ликвидируются аварийные здания, а на их месте появляются новые жилые дома и благоустроенные общественные пространства. Большинство регионов реализуют программу ускоренными темпами. Только за первый месяц этого года 3,87 тысячи граждан переехали в новое жилье из аварийного площадью 57,67 тысячи квадратных метров", – приводятся его слова в сообщении Фонда развития территорий.Как уточняется в нем, всего к началу февраля 2023 года благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", в рамках которого проводится расселение, свои жилищные условия улучшили 474,47 тысячи человек, а общая площадь расселенного жилья составила 7,99 миллиона квадратных метров. В том числе 115,76 тысячи граждан переехали из 2,05 миллиона квадратных метров аварийного жилья за счет собственных средств субъектов Российской Федерации."Некоторые регионы успели приступить к выполнению новой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Всего по ней уже обеспечены жильем 5,15 тысячи человек, расселено 110,69 тысячи аварийных квадратных метров", – цитирует пресс-служба гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова.Глава организации также напомнил, что к настоящему времени регионам перечислено 342,64 миллиарда рублей для расселения аварийного жилья. В том числе, денежные средства в размере 18,35 миллиарда рублей направлены шести субъектам РФ (Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Магаданская, Саратовская, Сахалинская области, Севастополь) для реализации новой программы.По данным фонда, за время выполнения программы наибольший объем аварийного жилья расселен в Уральском федеральном округе: жилищные условия здесь улучшили 108,81 тысячи граждан, проживавших в аварийных домах площадью 1,71 миллиона квадратных метров. В Приволжском федеральном округе переселено 99,97 тысячи человек, расселено 1,54 миллиона квадратных метров такого жилищного фонда, в Сибирском федеральном округе – 73,67 тысячи граждан, расселено 1,35 миллиона квадратных метров непригодного для проживания жилья.Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана в 2022 году путем объединения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.

https://realty.ria.ru/20230214/stepashin-1851998722.html

https://ria.ru/20230214/onlayn-servis-1851875010.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), марат хуснуллин, жилье