https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852283071.html

У берегов Филиппин произошло землетрясение

У берегов Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 15.02.2023

У берегов Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов в центральной части Филиппин недалеко от острова Лусон, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T22:20

2023-02-15T22:20

2023-02-15T22:20

в мире

филиппины

лусон (остров)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов в центральной части Филиппин недалеко от острова Лусон, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировали в 18.10 по времени UTC (21.10 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 11 километрах к юго-западу от населенного пункта Миага в Бикольском регионе с населением 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 20 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852212131.html

филиппины

лусон (остров)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, филиппины, лусон (остров)