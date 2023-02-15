https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852283071.html
У берегов Филиппин произошло землетрясение
У берегов Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 15.02.2023
У берегов Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов в центральной части Филиппин недалеко от острова Лусон, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:20
2023-02-15T22:20
2023-02-15T22:20
в мире
филиппины
лусон (остров)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов в центральной части Филиппин недалеко от острова Лусон, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировали в 18.10 по времени UTC (21.10 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 11 километрах к юго-западу от населенного пункта Миага в Бикольском регионе с населением 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 20 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, лусон (остров)
В мире, Филиппины, Лусон (остров)
У берегов Филиппин произошло землетрясение
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов в центральной части Филиппин недалеко от острова Лусон, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировали в 18.10 по времени UTC (21.10 мск).
Эпицентр подземных толчков располагался в 11 километрах к юго-западу от населенного пункта Миага в Бикольском регионе с населением 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.