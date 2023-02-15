https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852164244.html

Вучич оценил идеи об искусственном происхождении землетрясения в Турции

Вучич оценил идеи об искусственном происхождении землетрясения в Турции - РИА Новости, 15.02.2023

Вучич оценил идеи об искусственном происхождении землетрясения в Турции

Президент Сербии Александр Вучич назвал "чудаками" авторов и распространителей теории искусственного происхождения землетрясения в Турции и Сирии. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:10

2023-02-15T14:10

2023-02-15T15:06

в мире

турция

сербия

белград (город)

александр вучич

центральное разведывательное управление (цру)

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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал "чудаками" авторов и распространителей теории искусственного происхождения землетрясения в Турции и Сирии. В Сербии в среду отмечается официальная дата - День государственности, связанный с принятием в 1835 году первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня. Еще одной важной исторической датой является собрание сербских патриотов на Сретение 1804 года в селе Орашац под городом Крагуевац, на котором был достигнут договор о восстании против османской администрации в Белграде. После официальной церемонии в Крагуеваце глава сербского государства ответил на вопросы местных журналистов. "Что касается теорий о землетрясении, к сожалению, живем, когда, чтобы не сказать, безумцы, скажу, есть всякие чудаки, творцы так называемых "истин". На нескольких телеканалах слушал невероятные теории, например: "ЦРУ устроила землетрясение в Турции, потому что Турция не полностью на стороне Украины". Они якобы организуют электромагнитные поля, а Вучич насылает дождь из системы HAARP (проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением в пригороде Белграда – ред.) в Бараево. И задаешься вопросом – что делать с этими людьми?" - заявил Вучич. По его словам, такой подход к подаче информации становится мейнстримом. Президент Сербии подчеркнул, что вопрос не в числе лайков, потому что их получают "чудаки", но в уровне серьезности и ответственности. Он привел пример своей страны, где тот, кто будет публично угрожать албанцам, получит больше всего лайков, а тот, кто "проводит серьезную политику, ответственную для укрепления нашей армии, тот не может получить ни один лайк". "Важно, чтобы люди запомнили, что я сказал, – государство не терпит авантюристов и авантюры после своего создания", - сказал сербский лидер.

https://ria.ru/20230214/serbiya-1851950027.html

https://ria.ru/20230213/zemletryaseniya-1851602230.html

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в мире, турция, сербия, белград (город), александр вучич, центральное разведывательное управление (цру)