https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852092472.html

В Новой Зеландии произошло землетрясение

В Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 15.02.2023

В Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду на севере Новой Зеландии, сообщила служба Geonet. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:31

2023-02-15T10:31

2023-02-15T10:31

в мире

новая зеландия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду на севере Новой Зеландии, сообщила служба Geonet. По ее данным, эпицентр находился в 50 километрах к северо-западу от города Парапарауму, очаг залегал на глубине 57 километров. Сообщения об ущербе и пострадавших пока не поступали.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

новая зеландия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новая зеландия