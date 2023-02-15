https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852092472.html
В Новой Зеландии произошло землетрясение
В Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 15.02.2023
В Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду на севере Новой Зеландии, сообщила служба Geonet. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:31
2023-02-15T10:31
2023-02-15T10:31
в мире
новая зеландия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду на севере Новой Зеландии, сообщила служба Geonet. По ее данным, эпицентр находился в 50 километрах к северо-западу от города Парапарауму, очаг залегал на глубине 57 километров. Сообщения об ущербе и пострадавших пока не поступали.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
новая зеландия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая зеландия
В Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на севере Новой Зеландии