https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852086429.html

В Турции назвали причину обрушения зданий при землетрясении

В Турции назвали причину обрушения зданий при землетрясении - РИА Новости, 15.02.2023

В Турции назвали причину обрушения зданий при землетрясении

Причиной разрушения большой части зданий при недавнем землетрясении в Турции стали проблемы с грунтом, заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:14

2023-02-15T10:14

2023-02-15T11:40

в мире

турция

газиантеп

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Причиной разрушения большой части зданий при недавнем землетрясении в Турции стали проблемы с грунтом, заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата страны Мурат Курум, пишет газета Yeni Şafak."Большинство зданий были разрушены из-за грунта, разжижения почвы и отсутствия инженерных служб. Мы продолжаем нашу работу, учитывая потребности города, как при наземном обследовании, так и при определении новых мест для строительства", — цитирует издание слова министра. Чиновник подчеркнул, что обрушились дома, построенные до 1999 года, когда в Турции также произошло катастрофическое землетрясение. После той трагедии в стране ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах.По словам Курума, сильно поврежденные здания снесут. "Афтершоки продолжаются до сих пор. Мы планируем завершить большую часть оценки ущерба в Газиантепе в течение трех дней, а оценку ущерба в Турции в течение недели", — резюмировал министр. После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году приняли кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений. Президент Тайип Эрдоган во вторник также заявил, что 98% обрушившихся после трагедии зданий были построены до 1999 года. По его словам, не менее 41 тысячи домов в десяти пострадавших от землетрясений провинциях разрушены или находятся в аварийном состоянии, их необходимо срочно снести. По мнению экспертов, около 70% турецкого населения проживает в сейсмоопасных зонах. Для уменьшения жертв и разрушений в случае новых землетрясений нужно сделать выводы из катастрофы 6 февраля. В частности, профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости, что сейчас на юго-востоке страны рядом с полностью обрушившимися домами есть вообще не поврежденные здания. По его словам, необходимо понять и объяснить, как такое возможно, если дома построены на одной и той же почве, основании, но одно рушится, а другое остается нетронутым стихией. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции в результате трагедии погибли более 35 тысяч человек.

https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852084322.html

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

газиантеп

кахраманмараш

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в мире, турция, газиантеп, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии