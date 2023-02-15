https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852064333.html

На Камчатке произошло еще одно землетрясение

На Камчатке произошло еще одно землетрясение - РИА Новости, 15.02.2023

На Камчатке произошло еще одно землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3, жители ощутили его на три балла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T06:59

2023-02-15T06:59

2023-02-15T11:10

происшествия

россия

камчатский край

тихий океан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3, жители ощутили его на три балла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю. Подземный толчок зафиксировали в 15:09 по местному времени (6:09 мск). Очаг находился в 42 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск, на глубине 13 километров. Утром в среду в акватории Тихого океана, у побережья полуострова, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Этот толчок жители не ощутили.

https://ria.ru/20230215/spasateli-1852060907.html

россия

камчатский край

тихий океан

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происшествия, россия, камчатский край, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)