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На Камчатке произошло еще одно землетрясение - РИА Новости, 15.02.2023
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На Камчатке произошло еще одно землетрясение
На Камчатке произошло еще одно землетрясение - РИА Новости, 15.02.2023
На Камчатке произошло еще одно землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3, жители ощутили его на три балла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:59
2023-02-15T11:10
происшествия
россия
камчатский край
тихий океан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3, жители ощутили его на три балла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю. Подземный толчок зафиксировали в 15:09 по местному времени (6:09 мск). Очаг находился в 42 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск, на глубине 13 километров. Утром в среду в акватории Тихого океана, у побережья полуострова, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Этот толчок жители не ощутили.
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происшествия, россия, камчатский край, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Тихий океан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:59 15.02.2023 (обновлено: 11:10 15.02.2023)
 
На Камчатке произошло еще одно землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкВид на микрорайон Северо-Восток в городе Петропавловск-Камчатский
Вид на микрорайон Северо-Восток в городе Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на микрорайон Северо-Восток в городе Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3, жители ощутили его на три балла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Подземный толчок зафиксировали в 15:09 по местному времени (6:09 мск). Очаг находился в 42 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск, на глубине 13 километров.

"В отдельных районах Усть-Камчатска (землетрясение. — Прим. ред.) ощущалось силой до трех баллов", — сказали в МЧС.

Утром в среду в акватории Тихого океана, у побережья полуострова, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Этот толчок жители не ощутили.
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