https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852064333.html
На Камчатке произошло еще одно землетрясение
На Камчатке произошло еще одно землетрясение - РИА Новости, 15.02.2023
На Камчатке произошло еще одно землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3, жители ощутили его на три балла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:59
2023-02-15T06:59
2023-02-15T11:10
происшествия
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камчатский край
тихий океан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3, жители ощутили его на три балла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю. Подземный толчок зафиксировали в 15:09 по местному времени (6:09 мск). Очаг находился в 42 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск, на глубине 13 километров. Утром в среду в акватории Тихого океана, у побережья полуострова, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Этот толчок жители не ощутили.
https://ria.ru/20230215/spasateli-1852060907.html
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происшествия, россия, камчатский край, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Тихий океан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:59 15.02.2023 (обновлено: 11:10 15.02.2023)
На Камчатке произошло еще одно землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3