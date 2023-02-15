https://ria.ru/20230215/zelenskiy-1852244700.html

"Сокрушительное поражение". В США сделали печальный прогноз для Зеленского

"Сокрушительное поражение". В США сделали печальный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 15.02.2023

"Сокрушительное поражение". В США сделали печальный прогноз для Зеленского

Украине вряд ли удастся избежать разгромного поражения, несмотря на поддержку США и их союзников, написал обозреватель Тед Гален Карпентер в статье для The... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:17

2023-02-15T18:17

2023-02-15T19:37

в мире

украина

сша

киев

владимир зеленский

сергей лавров

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украине вряд ли удастся избежать разгромного поражения, несмотря на поддержку США и их союзников, написал обозреватель Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative."Правительство Владимира Зеленского и его друзья на Западе должны воспользоваться возможностью для продуктивных переговоров, чтобы закончить конфликт и гарантировать нейтральный статус Украины, чтобы эта страна в конечном итоге не потерпела сокрушительное поражение", — отметил автор публикации.Журналист подчеркнул, что сценарий, при котором Киеву удастся избежать разгрома, остается маловероятным. По его мнению, конфликт, скорее всего, приобретет затяжной характер.В западном блоке начинают появляться разногласия в отношении безоговорочной поддержки Украины, добавил Карпентер."Значительное повышение уровня мастерства российских командиров на поле боя и снижение уровня западной военной помощи Киеву приведет к окончательной гибели надежд Украины на победу", — подытожил автор.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230215/tanki-1852223963.html

https://ria.ru/20230215/tekhnika-1852190497.html

https://ria.ru/20230214/germaniya-1852041783.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, сергей лавров