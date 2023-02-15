https://ria.ru/20230215/zelenskiy-1852244700.html
"Сокрушительное поражение". В США сделали печальный прогноз для Зеленского
"Сокрушительное поражение". В США сделали печальный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 15.02.2023
"Сокрушительное поражение". В США сделали печальный прогноз для Зеленского
Украине вряд ли удастся избежать разгромного поражения, несмотря на поддержку США и их союзников, написал обозреватель Тед Гален Карпентер в статье для The... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:17
2023-02-15T18:17
2023-02-15T19:37
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
сергей лавров
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украине вряд ли удастся избежать разгромного поражения, несмотря на поддержку США и их союзников, написал обозреватель Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative."Правительство Владимира Зеленского и его друзья на Западе должны воспользоваться возможностью для продуктивных переговоров, чтобы закончить конфликт и гарантировать нейтральный статус Украины, чтобы эта страна в конечном итоге не потерпела сокрушительное поражение", — отметил автор публикации.Журналист подчеркнул, что сценарий, при котором Киеву удастся избежать разгрома, остается маловероятным. По его мнению, конфликт, скорее всего, приобретет затяжной характер.В западном блоке начинают появляться разногласия в отношении безоговорочной поддержки Украины, добавил Карпентер."Значительное повышение уровня мастерства российских командиров на поле боя и снижение уровня западной военной помощи Киеву приведет к окончательной гибели надежд Украины на победу", — подытожил автор.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230215/tanki-1852223963.html
https://ria.ru/20230215/tekhnika-1852190497.html
https://ria.ru/20230214/germaniya-1852041783.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине
18:17 15.02.2023 (обновлено: 19:37 15.02.2023)
"Сокрушительное поражение". В США сделали печальный прогноз для Зеленского
TAC: самоуверенность Зеленского приведет Украину к сокрушительному поражению