19:27 15.02.2023 (обновлено: 23:18 15.02.2023)
Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках"
Зампостпреда Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по "Северным потокам" 22 февраля
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 15 фев — РИА Новости. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН после получения новых данных по подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил первый заместитель постоянного представителя страны при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН", — написал дипломат.
О планах созвать спецзаседание днем в среду также заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что Россия будет требовать найти какую-то форму расследования. При этом, по его словам, генсек ООН через своего официального представителя уже сказал, что у организации нет на это полномочий и мандата.
На минувшей неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.
По версии Херша, летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву "Северный потоков".
Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
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