https://ria.ru/20230215/zasedanie-1852264467.html

Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках"

Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.02.2023

Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках"

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН после получения новых данных по подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил первый... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:27

2023-02-15T19:27

2023-02-15T23:18

в мире

россия

нью-йорк (город)

москва

дмитрий полянский

совет безопасности оон

северный поток

авария на "северных потоках"

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ООН, 15 фев — РИА Новости. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН после получения новых данных по подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил первый заместитель постоянного представителя страны при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН", — написал дипломат.О планах созвать спецзаседание днем в среду также заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что Россия будет требовать найти какую-то форму расследования. При этом, по его словам, генсек ООН через своего официального представителя уже сказал, что у организации нет на это полномочий и мандата.На минувшей неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.По версии Херша, летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву "Северный потоков".Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230215/gazoprovody-1852229932.html

https://ria.ru/20230215/potok-1852057731.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, нью-йорк (город), москва, дмитрий полянский, совет безопасности оон, северный поток, авария на "северных потоках", оон, дания, швеция, джо байден