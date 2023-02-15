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Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.02.2023
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Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках"
Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.02.2023
Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках"
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН после получения новых данных по подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил первый... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:27
2023-02-15T23:18
в мире
россия
нью-йорк (город)
москва
дмитрий полянский
совет безопасности оон
северный поток
авария на "северных потоках"
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ООН, 15 фев — РИА Новости. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН после получения новых данных по подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил первый заместитель постоянного представителя страны при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН", — написал дипломат.О планах созвать спецзаседание днем в среду также заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что Россия будет требовать найти какую-то форму расследования. При этом, по его словам, генсек ООН через своего официального представителя уже сказал, что у организации нет на это полномочий и мандата.На минувшей неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.По версии Херша, летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву "Северный потоков".Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230215/gazoprovody-1852229932.html
https://ria.ru/20230215/potok-1852057731.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), москва, дмитрий полянский, совет безопасности оон, северный поток, авария на "северных потоках", оон, дания, швеция, джо байден
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Москва, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках", ООН, Дания, Швеция, Джо Байден
19:27 15.02.2023 (обновлено: 23:18 15.02.2023)
 
Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках"

Зампостпреда Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по "Северным потокам" 22 февраля

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 15 фев — РИА Новости. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН после получения новых данных по подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил первый заместитель постоянного представителя страны при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН", — написал дипломат.
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О планах созвать спецзаседание днем в среду также заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что Россия будет требовать найти какую-то форму расследования. При этом, по его словам, генсек ООН через своего официального представителя уже сказал, что у организации нет на это полномочий и мандата.
На минувшей неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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По версии Херша, летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву "Северный потоков".
Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Штаты добились для себя статуса страны-террориста
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)МоскваДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"ООНДанияШвецияДжо Байден
 
 
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