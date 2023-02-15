13:49 15.02.2023 (обновлено: 16:07 15.02.2023)
ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге
ФСБ сообщила о задержании причастного к двум диверсиям на МЖД агента украинской разведки
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины, причастного к совершению по заданию СБУ Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. Кадр оперативного видео
Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины, причастного к совершению по заданию СБУ Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. Кадр оперативного видео
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ по подозрению в диверсиях на Московской железной дороге, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"Задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию Службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги", — говорится в релизе.
По оперативным данным, ночью он по команде куратора из СБУ поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.
У диверсанта изъяли средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоотчетами и перепиской с сотрудником украинской спецслужбы. Сейчас проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.
Как выяснили в ФСБ, сотрудники СБУ завербовали диверсанта на территории Польши, в городе Быдгощ. В этом непосредственно участвовали польские спецслужбы. Проверка и подготовка агента перед заброской в России проходила в Риге, этим занимались спецслужбы Латвии. В конце ноября под видом беженца его отправили в Россию для легализации и получения российского гражданства.
Задержанный признался, что его действительно завербовали в Польше, куда он приехал на работу. По его словам, он был вынужден сотрудничать с СБУ, так как боялся за оставшуюся в Виннице дочь, которой угрожали физической расправой.