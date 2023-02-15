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ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге - РИА Новости, 15.02.2023
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ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге
ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге - РИА Новости, 15.02.2023
ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге
Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ по подозрению в диверсиях на Московской железной дороге, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:49
2023-02-15T16:07
россия
латвия
украина
служба безопасности украины
фсб
московская железная дорога
происшествия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ по подозрению в диверсиях на Московской железной дороге, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию Службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги", — говорится в релизе.По оперативным данным, ночью он по команде куратора из СБУ поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.У диверсанта изъяли средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоотчетами и перепиской с сотрудником украинской спецслужбы. Сейчас проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.Как выяснили в ФСБ, сотрудники СБУ завербовали диверсанта на территории Польши, в городе Быдгощ. В этом непосредственно участвовали польские спецслужбы. Проверка и подготовка агента перед заброской в России проходила в Риге, этим занимались спецслужбы Латвии. В конце ноября под видом беженца его отправили в Россию для легализации и получения российского гражданства.Задержанный признался, что его действительно завербовали в Польше, куда он приехал на работу. По его словам, он был вынужден сотрудничать с СБУ, так как боялся за оставшуюся в Виннице дочь, которой угрожали физической расправой.
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россия, латвия, украина, служба безопасности украины, фсб, московская железная дорога, происшествия
Россия, Латвия, Украина, Служба безопасности Украины, ФСБ, Московская железная дорога, Происшествия
13:49 15.02.2023 (обновлено: 16:07 15.02.2023)
 
ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге

ФСБ сообщила о задержании причастного к двум диверсиям на МЖД агента украинской разведки

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины, причастного к совершению по заданию СБУ Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. Кадр оперативного видео
Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины, причастного к совершению по заданию СБУ Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. Кадр оперативного видео - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины, причастного к совершению по заданию СБУ Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. Кадр оперативного видео
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ по подозрению в диверсиях на Московской железной дороге, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"Задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию Службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги", — говорится в релизе.
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По оперативным данным, ночью он по команде куратора из СБУ поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.
У диверсанта изъяли средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоотчетами и перепиской с сотрудником украинской спецслужбы. Сейчас проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.
Как выяснили в ФСБ, сотрудники СБУ завербовали диверсанта на территории Польши, в городе Быдгощ. В этом непосредственно участвовали польские спецслужбы. Проверка и подготовка агента перед заброской в России проходила в Риге, этим занимались спецслужбы Латвии. В конце ноября под видом беженца его отправили в Россию для легализации и получения российского гражданства.
Задержанный признался, что его действительно завербовали в Польше, куда он приехал на работу. По его словам, он был вынужден сотрудничать с СБУ, так как боялся за оставшуюся в Виннице дочь, которой угрожали физической расправой.
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РоссияЛатвияУкраинаСлужба безопасности УкраиныФСБМосковская железная дорогаПроисшествия
 
 
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