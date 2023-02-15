https://ria.ru/20230215/zaderzhanie-1852155847.html

ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге

ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге - РИА Новости, 15.02.2023

ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ по подозрению в диверсиях на Московской железной дороге, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:49

2023-02-15T13:49

2023-02-15T16:07

россия

латвия

украина

служба безопасности украины

фсб

московская железная дорога

происшествия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ по подозрению в диверсиях на Московской железной дороге, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию Службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги", — говорится в релизе.По оперативным данным, ночью он по команде куратора из СБУ поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.У диверсанта изъяли средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоотчетами и перепиской с сотрудником украинской спецслужбы. Сейчас проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.Как выяснили в ФСБ, сотрудники СБУ завербовали диверсанта на территории Польши, в городе Быдгощ. В этом непосредственно участвовали польские спецслужбы. Проверка и подготовка агента перед заброской в России проходила в Риге, этим занимались спецслужбы Латвии. В конце ноября под видом беженца его отправили в Россию для легализации и получения российского гражданства.Задержанный признался, что его действительно завербовали в Польше, куда он приехал на работу. По его словам, он был вынужден сотрудничать с СБУ, так как боялся за оставшуюся в Виннице дочь, которой угрожали физической расправой.

https://ria.ru/20230207/marchenko-1850237294.html

https://ria.ru/20230215/arest-1852131591.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, латвия, украина, служба безопасности украины, фсб, московская железная дорога, происшествия