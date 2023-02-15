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Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.02.2023
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Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках"
Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках"
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" стали для Запада "окончательным решением" германского газового вопроса, чтобы Германия не пыталась... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:03
2023-02-15T17:23
германия
северный поток
москва
россия
владимир путин
сергей лавров
газпром
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" стали для Запада "окончательным решением" германского газового вопроса, чтобы Германия не пыталась играть самостоятельную роль и расти как ведущая европейская сила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Взрывы трубопроводов были окончательным решением германского газового вопроса. Как сейчас пытаются окончательно решить "русский вопрос", так хотели решить "германский вопрос", чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе… Вот и не допустили, чтобы Германия росла как ведущая европейская сила, прежде всего, благодаря дешевым надежным российским энергоносителям по абсолютно приемлемым, конкурентоспособным, обеспечивающим опережающим рост германской экономики ценам", - сказал Лавров на встрече с руководителями аккредитованных в Москве иностранных СМИ.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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германия, северный поток, москва, россия, владимир путин, сергей лавров, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, алексей миллер
Германия, Северный поток, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Алексей Миллер
17:03 15.02.2023 (обновлено: 17:23 15.02.2023)
 
Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках"

Лавров: взрывы на "Северном потоке" стали для Запада решением германского газового вопроса

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" стали для Запада "окончательным решением" германского газового вопроса, чтобы Германия не пыталась играть самостоятельную роль и расти как ведущая европейская сила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Взрывы трубопроводов были окончательным решением германского газового вопроса. Как сейчас пытаются окончательно решить "русский вопрос", так хотели решить "германский вопрос", чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе… Вот и не допустили, чтобы Германия росла как ведущая европейская сила, прежде всего, благодаря дешевым надежным российским энергоносителям по абсолютно приемлемым, конкурентоспособным, обеспечивающим опережающим рост германской экономики ценам", - сказал Лавров на встрече с руководителями аккредитованных в Москве иностранных СМИ.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 15:51
Херш обвинил власти США в замалчивании истории о подрыве "Северных потоков"
 
ГерманияСеверный потокМоскваРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Алексей Миллер
 
 
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