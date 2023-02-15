https://ria.ru/20230215/vzryvy-1852220322.html

Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках"

Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.02.2023

Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках"

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" стали для Запада "окончательным решением" германского газового вопроса, чтобы Германия не пыталась... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:03

2023-02-15T17:03

2023-02-15T17:23

германия

северный поток

москва

россия

владимир путин

сергей лавров

газпром

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820093876_146:53:810:427_1920x0_80_0_0_27dd397338385f2c9faf27580361d109.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" стали для Запада "окончательным решением" германского газового вопроса, чтобы Германия не пыталась играть самостоятельную роль и расти как ведущая европейская сила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Взрывы трубопроводов были окончательным решением германского газового вопроса. Как сейчас пытаются окончательно решить "русский вопрос", так хотели решить "германский вопрос", чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе… Вот и не допустили, чтобы Германия росла как ведущая европейская сила, прежде всего, благодаря дешевым надежным российским энергоносителям по абсолютно приемлемым, конкурентоспособным, обеспечивающим опережающим рост германской экономики ценам", - сказал Лавров на встрече с руководителями аккредитованных в Москве иностранных СМИ.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/obvinenie-1852199182.html

германия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, северный поток, москва, россия, владимир путин, сергей лавров, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, алексей миллер