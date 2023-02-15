https://ria.ru/20230215/vznosy-1852152191.html
Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации
Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации
Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются интересы Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:38
2023-02-15T13:38
2023-02-15T14:23
россия
москва
сергей лавров
организация по запрещению химического оружия
госдума рф
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852167979_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_dadeade2f0812bbed3e52b451d07241c.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются интересы Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В организации, где происходит ущемление наших интересов, мы задерживаем выплату взносов. Это произошло, скажем, и в Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.
https://ria.ru/20230215/lavrov-1852139954.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852167979_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_fe07d6b1312868dcde1d94ae2266315c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей лавров, организация по запрещению химического оружия, госдума рф, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Сергей Лавров, Организация по запрещению химического оружия, Госдума РФ, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:38 15.02.2023 (обновлено: 14:23 15.02.2023)
Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации
Лавров: Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются интересы Москвы