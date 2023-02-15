https://ria.ru/20230215/vznosy-1852152191.html

Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации

Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации - РИА Новости, 15.02.2023

Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации

Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются интересы Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:38

2023-02-15T13:38

2023-02-15T14:23

россия

москва

сергей лавров

организация по запрещению химического оружия

госдума рф

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются интересы Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В организации, где происходит ущемление наших интересов, мы задерживаем выплату взносов. Это произошло, скажем, и в Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.

https://ria.ru/20230215/lavrov-1852139954.html

россия

москва

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, сергей лавров, организация по запрещению химического оружия, госдума рф, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)