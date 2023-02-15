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Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации - РИА Новости, 15.02.2023
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Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации
Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации
Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются интересы Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:38
2023-02-15T14:23
россия
москва
сергей лавров
организация по запрещению химического оружия
госдума рф
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются интересы Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В организации, где происходит ущемление наших интересов, мы задерживаем выплату взносов. Это произошло, скажем, и в Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.
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россия
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россия, москва, сергей лавров, организация по запрещению химического оружия, госдума рф, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Сергей Лавров, Организация по запрещению химического оружия, Госдума РФ, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:38 15.02.2023 (обновлено: 14:23 15.02.2023)
 
Лавров прокомментировал задержку выплат взносов в международные организации

Лавров: Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются интересы Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются интересы Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В организации, где происходит ущемление наших интересов, мы задерживаем выплату взносов. Это произошло, скажем, и в Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
13:03
Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства
 
РоссияМоскваСергей ЛавровОрганизация по запрещению химического оружияГосдума РФВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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