https://ria.ru/20230215/voyna-1852130086.html

Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России

Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России - РИА Новости, 15.02.2023

Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России

Цель гибридной войны Запада против Москвы - превратить Россию в страну-изгоя, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:29

2023-02-15T12:29

2023-02-15T13:58

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сергей лавров

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Цель гибридной войны Запада против Москвы - превратить Россию в страну-изгоя, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."Сегодня США и их сателлиты осуществляют против нас готовившуюся долгие годы всеохватную гибридную войну, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается: это не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушив российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя", - заявил Лавров, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.

https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html

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россия, политика, москва, сша, сергей лавров, госдума рф