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Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России - РИА Новости, 15.02.2023
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Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России
Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России
Цель гибридной войны Запада против Москвы - превратить Россию в страну-изгоя, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:29
2023-02-15T13:58
россия
политика
москва
сша
сергей лавров
госдума рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Цель гибридной войны Запада против Москвы - превратить Россию в страну-изгоя, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."Сегодня США и их сателлиты осуществляют против нас готовившуюся долгие годы всеохватную гибридную войну, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается: это не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушив российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя", - заявил Лавров, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.
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россия, политика, москва, сша, сергей лавров, госдума рф
Россия, Политика, Москва, США, Сергей Лавров, Госдума РФ
12:29 15.02.2023 (обновлено: 13:58 15.02.2023)
 
Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России

Лавров: Запад ведет гибридную войну против России с целью превратить ее в страну-изгоя

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Цель гибридной войны Запада против Москвы - превратить Россию в страну-изгоя, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.
"Сегодня США и их сателлиты осуществляют против нас готовившуюся долгие годы всеохватную гибридную войну, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается: это не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушив российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя", - заявил Лавров, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.
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РоссияПолитикаМоскваСШАСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
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