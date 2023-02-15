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Часть Астрахани осталась без воды из-за отключения света - РИА Новости, 15.02.2023
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Часть Астрахани осталась без воды из-за отключения света
Часть Астрахани осталась без воды из-за отключения света - РИА Новости, 15.02.2023
Часть Астрахани осталась без воды из-за отключения света
Часть населения Астрахани осталась без холодной воды из-за отключения электричества, сообщает администрация города. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:16
2023-02-15T18:16
происшествия
астрахань
россия
жкх
вода
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Часть населения Астрахани осталась без холодной воды из-за отключения электричества, сообщает администрация города. "В результате технического нарушения на сетях филиала "Астраханьэнерго" произошло обесточение ряда потребителей, в том числе была приостановлена работа правобережных очистных сооружений водопровода. Это привело к прекращению подачи холодной воды в центральную и южную части Трусовского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергетики ведут работы по перезапитке потребителей, и после полного восстановления подачи электроэнергии на правобережных очистных сооружениях подача холодного водоснабжения будет полностью возобновлена. На минувших выходных из-за аварийного отключения света была приостановлена работа левобережных очистных сооружений водозабора. Это привело к снижению давления на водопроводных сетях Кировского, Советского и Ленинского районов Астрахани. Часть населения осталась без водоснабжения. В полном объеме оно было восстановлено на следующий день.
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происшествия, астрахань, россия, жкх, вода
Происшествия, Астрахань, Россия, ЖКХ, Вода
18:16 15.02.2023
 
Часть Астрахани осталась без воды из-за отключения света

Часть населения Астрахани осталась без холодной воды из-за отключения электричества

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКухонный кран
Кухонный кран - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Часть населения Астрахани осталась без холодной воды из-за отключения электричества, сообщает администрация города.
"В результате технического нарушения на сетях филиала "Астраханьэнерго" произошло обесточение ряда потребителей, в том числе была приостановлена работа правобережных очистных сооружений водопровода. Это привело к прекращению подачи холодной воды в центральную и южную части Трусовского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики ведут работы по перезапитке потребителей, и после полного восстановления подачи электроэнергии на правобережных очистных сооружениях подача холодного водоснабжения будет полностью возобновлена.
На минувших выходных из-за аварийного отключения света была приостановлена работа левобережных очистных сооружений водозабора. Это привело к снижению давления на водопроводных сетях Кировского, Советского и Ленинского районов Астрахани. Часть населения осталась без водоснабжения. В полном объеме оно было восстановлено на следующий день.
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 19:16
Более десяти тысяч жителей Саратова остались без воды
 
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