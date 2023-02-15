https://ria.ru/20230215/voda-1852244391.html

Часть Астрахани осталась без воды из-за отключения света

Часть Астрахани осталась без воды из-за отключения света - РИА Новости, 15.02.2023

Часть Астрахани осталась без воды из-за отключения света

Часть населения Астрахани осталась без холодной воды из-за отключения электричества, сообщает администрация города. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:16

2023-02-15T18:16

2023-02-15T18:16

происшествия

астрахань

россия

жкх

вода

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Часть населения Астрахани осталась без холодной воды из-за отключения электричества, сообщает администрация города. "В результате технического нарушения на сетях филиала "Астраханьэнерго" произошло обесточение ряда потребителей, в том числе была приостановлена работа правобережных очистных сооружений водопровода. Это привело к прекращению подачи холодной воды в центральную и южную части Трусовского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергетики ведут работы по перезапитке потребителей, и после полного восстановления подачи электроэнергии на правобережных очистных сооружениях подача холодного водоснабжения будет полностью возобновлена. На минувших выходных из-за аварийного отключения света была приостановлена работа левобережных очистных сооружений водозабора. Это привело к снижению давления на водопроводных сетях Кировского, Советского и Ленинского районов Астрахани. Часть населения осталась без водоснабжения. В полном объеме оно было восстановлено на следующий день.

https://ria.ru/20230214/voda-1852026510.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, астрахань, россия, жкх, вода