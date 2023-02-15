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Умер сценарист и продюсер "Секретных материалов" Джефф Влэминг
Умер сценарист и продюсер "Секретных материалов" Джефф Влэминг - РИА Новости, 15.02.2023
Умер сценарист и продюсер "Секретных материалов" Джефф Влэминг
Умер Джефф Влэминг, пишет The Hollywood Reporter. Сценаристу и продюсеру было 63 года. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:46
2023-02-15T11:46
2023-02-15T11:48
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Умер Джефф Влэминг, пишет The Hollywood Reporter. Сценаристу и продюсеру было 63 года.У него была онкология. Диагноз ему поставили в 2021 году. Скончался кинематографист в больнице в Пасадене. Влэминг работал над сценарием третьего сезона "Секретных материалов" (1995 – 1996) и последней части сериала "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена" (1996 – 1997).Он участвовал в создании проектов "Зена – королева воинов", "Дорогая, я уменьшил детей", "Великолепная семерка", "Ганнибал", "Сотня", "Изгой", "Обломки" и других. У Влэминга остались жена и двое сыновей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
11:46 15.02.2023 (обновлено: 11:48 15.02.2023)
Умер сценарист и продюсер "Секретных материалов" Джефф Влэминг
Сценарист и продюсер "Секретных материалов" Джефф Влэминг умер в 63 года
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости.
Умер Джефф Влэминг, пишет
The Hollywood Reporter. Сценаристу и продюсеру было 63 года.
У него была онкология. Диагноз ему поставили в 2021 году. Скончался кинематографист в больнице в Пасадене.
Влэминг работал над сценарием третьего сезона "Секретных материалов" (1995 – 1996) и последней части сериала "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена" (1996 – 1997).
Он участвовал в создании проектов "Зена – королева воинов", "Дорогая, я уменьшил детей", "Великолепная семерка", "Ганнибал", "Сотня", "Изгой", "Обломки" и других.
У Влэминга остались жена и двое сыновей.