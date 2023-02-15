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Умер сценарист и продюсер "Секретных материалов" Джефф Влэминг

Умер сценарист и продюсер "Секретных материалов" Джефф Влэминг - РИА Новости, 15.02.2023

Умер сценарист и продюсер "Секретных материалов" Джефф Влэминг

Умер Джефф Влэминг, пишет The Hollywood Reporter. Сценаристу и продюсеру было 63 года. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:46

2023-02-15T11:46

2023-02-15T11:48

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Умер Джефф Влэминг, пишет The Hollywood Reporter. Сценаристу и продюсеру было 63 года.У него была онкология. Диагноз ему поставили в 2021 году. Скончался кинематографист в больнице в Пасадене. Влэминг работал над сценарием третьего сезона "Секретных материалов" (1995 – 1996) и последней части сериала "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена" (1996 – 1997).Он участвовал в создании проектов "Зена – королева воинов", "Дорогая, я уменьшил детей", "Великолепная семерка", "Ганнибал", "Сотня", "Изгой", "Обломки" и других. У Влэминга остались жена и двое сыновей.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости