Рейтинг@Mail.ru
Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/vengriya-1852052107.html
Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине
Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине
Будапешт выступает за скорейшие переговоры для урегулирования ситуации на Украине, а остальные члены Евросоюза ждут более выгодных условий для Киева, заявил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T01:01
2023-02-15T02:12
в мире
венгрия
киев
россия
москва
петер сийярто
катрин колонна
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81f076043e73b866b2879bc5d0a2a8cd.jpg
БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Будапешт выступает за скорейшие переговоры для урегулирования ситуации на Украине, а остальные члены Евросоюза ждут более выгодных условий для Киева, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонна. Трансляция выступления велась в Facebook*."В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира... Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются", — отметил Сийярто.Венгрия, по его словам, как соседняя страна, хотела бы "немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров".Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку такие грузы могут стать законной военной целью.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230214/vengriya-1851960860.html
https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html
венгрия
киев
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095725_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_c75f69fac7fe8de032d50a597652a999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, киев, россия, москва, петер сийярто, катрин колонна, владимир зеленский, оон
В мире, Венгрия, Киев, Россия, Москва, Петер Сийярто, Катрин Колонна, Владимир Зеленский, ООН
01:01 15.02.2023 (обновлено: 02:12 15.02.2023)
 
Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт выступает за мир, а ЕС ждет выгодных для Киева условий

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Будапешт выступает за скорейшие переговоры для урегулирования ситуации на Украине, а остальные члены Евросоюза ждут более выгодных условий для Киева, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонна. Трансляция выступления велась в Facebook*.
"В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира... Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются", — отметил Сийярто.
Здание венгерского парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 15:33
В МИД Венгрии потребовали извинений от постпреда США при ООН
Венгрия, по его словам, как соседняя страна, хотела бы "немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров".

"Видно, что точка зрения Франции в этом подходе отличается от нашей. Кажется, точка зрения всех стран Европы отличается от нашей. Есть ожидание того, что, может быть, потом с украинской точки зрения будет лучшая военная ситуация, когда лучше будет вести переговоры. Мы в это не верим, мы думаем, что окончить... (конфликт. — Прим. ред.) надо сейчас", — сказал глава венгерского МИД.

Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку такие грузы могут стать законной военной целью.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00
Англосаксы гонят европейцев на войну
 
В миреВенгрияКиевРоссияМоскваПетер СийяртоКатрин КолоннаВладимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала