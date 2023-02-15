https://ria.ru/20230215/vengriya-1852052107.html
Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине
Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине
Будапешт выступает за скорейшие переговоры для урегулирования ситуации на Украине, а остальные члены Евросоюза ждут более выгодных условий для Киева, заявил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T01:01
2023-02-15T01:01
2023-02-15T02:12
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БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Будапешт выступает за скорейшие переговоры для урегулирования ситуации на Украине, а остальные члены Евросоюза ждут более выгодных условий для Киева, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонна. Трансляция выступления велась в Facebook*."В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира... Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются", — отметил Сийярто.Венгрия, по его словам, как соседняя страна, хотела бы "немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров".Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку такие грузы могут стать законной военной целью.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230214/vengriya-1851960860.html
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в мире, венгрия, киев, россия, москва, петер сийярто, катрин колонна, владимир зеленский, оон
В мире, Венгрия, Киев, Россия, Москва, Петер Сийярто, Катрин Колонна, Владимир Зеленский, ООН
01:01 15.02.2023 (обновлено: 02:12 15.02.2023)
Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт выступает за мир, а ЕС ждет выгодных для Киева условий
БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Будапешт выступает за скорейшие переговоры для урегулирования ситуации на Украине, а остальные члены Евросоюза ждут более выгодных условий для Киева, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонна. Трансляция выступления велась в Facebook*.
"В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира... Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются", — отметил Сийярто.
Венгрия, по его словам, как соседняя страна, хотела бы "немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров".
"Видно, что точка зрения Франции в этом подходе отличается от нашей. Кажется, точка зрения всех стран Европы отличается от нашей. Есть ожидание того, что, может быть, потом с украинской точки зрения будет лучшая военная ситуация, когда лучше будет вести переговоры. Мы в это не верим, мы думаем, что окончить... (конфликт. — Прим. ред.) надо сейчас", — сказал глава венгерского МИД.
Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку такие грузы могут стать законной военной целью.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.