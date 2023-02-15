https://ria.ru/20230215/vengriya-1852052107.html

Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине

Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине - РИА Новости, 15.02.2023

Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине

Будапешт выступает за скорейшие переговоры для урегулирования ситуации на Украине, а остальные члены Евросоюза ждут более выгодных условий для Киева, заявил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T01:01

2023-02-15T01:01

2023-02-15T02:12

в мире

венгрия

киев

россия

москва

петер сийярто

катрин колонна

владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Будапешт выступает за скорейшие переговоры для урегулирования ситуации на Украине, а остальные члены Евросоюза ждут более выгодных условий для Киева, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонна. Трансляция выступления велась в Facebook*."В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира... Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются", — отметил Сийярто.Венгрия, по его словам, как соседняя страна, хотела бы "немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров".Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку такие грузы могут стать законной военной целью.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230214/vengriya-1851960860.html

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

венгрия

киев

россия

москва

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в мире, венгрия, киев, россия, москва, петер сийярто, катрин колонна, владимир зеленский, оон