В США назвали одно из условий для начала переговоров по Украине
Responsible Statecraft: Запад должен понять точку зрения России для переговоров по Украине
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западу необходимо понять точку зрения России по конфликту на Украине для начала переговоров, написал обозреватель Responsible Statescraft Александр Хилл.
"По мере того, как мы движемся к нарастанию конфликтов Запада с большей частью остального мира, сегодня, в дебатах о внешней политике Запада, безусловно, больше, чем когда-либо, не хватает способности хотя бы попытаться взглянуть на вещи с альтернативной точки зрения", — заявил он.
По его мнению, США нужно проявить больше реализма в отношениях с Россией. Если хотя бы попытаться понять позиции других стран по тем или иным вопросам, то шансы на конструктивное взаимодействие возрастают, отметил Хилл.
"Рано или поздно переговоры должны состояться. Чтобы они были конструктивными, обеим сторонам придется уступить и попытаться понять точку зрения друг друга", — резюмировал автор статьи.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>