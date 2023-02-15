https://ria.ru/20230215/uslovie-1852063324.html

В США назвали одно из условий для начала переговоров по Украине

В США назвали одно из условий для начала переговоров по Украине - РИА Новости, 15.02.2023

В США назвали одно из условий для начала переговоров по Украине

Западу необходимо понять точку зрения России по конфликту на Украине для начала переговоров, написал обозреватель Responsible Statescraft Александр Хилл. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T06:34

2023-02-15T06:34

2023-02-15T06:34

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западу необходимо понять точку зрения России по конфликту на Украине для начала переговоров, написал обозреватель Responsible Statescraft Александр Хилл.По его мнению, США нужно проявить больше реализма в отношениях с Россией. Если хотя бы попытаться понять позиции других стран по тем или иным вопросам, то шансы на конструктивное взаимодействие возрастают, отметил Хилл."Рано или поздно переговоры должны состояться. Чтобы они были конструктивными, обеим сторонам придется уступить и попытаться понять точку зрения друг друга", — резюмировал автор статьи.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша