https://ria.ru/20230215/ukraina-1852222796.html
Резников заявил, что Зеленский попросил его остаться министром обороны
Резников заявил, что Зеленский попросил его остаться министром обороны - РИА Новости, 15.02.2023
Резников заявил, что Зеленский попросил его остаться министром обороны
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Владимир Зеленский попросил его остаться на посту министра. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:10
2023-02-15T17:10
2023-02-15T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
давид арахамия
владимир зеленский
нато
министерство обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_5661526af9eabd7a02d02f382fc1ff74.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Владимир Зеленский попросил его остаться на посту министра. "Да, это было решение моего президента", - сказал Резников в интервью агентству Рейтер в ответ на вопрос, останется ли он украинским министром обороны. Он добавил, что Зеленский также обсуждал возможность назначения Резникова на ведущую роль в юридическом процессе по намерениям привлечь Россию к ответственности за якобы возможные "военные преступления". Резников в интервью агентству также заявил, что "абсолютно уверен" в том, что западные страны поставят Киеву истребители. После встречи с министрами обороны стран НАТО и других государств Резников заявил, что поставка истребителей обсуждалась в Брюсселе, а западные страны оценивали "какая модель больше подойдет Украине", добавив, что в Киеве предпочли бы F-16. Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилл Буданов.
https://ria.ru/20230208/pentagon-1850530275.html
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851918581.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_557:0:2885:1746_1920x0_80_0_0_f950d0ede3dd520ee286b24c0e1a0172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей резников, давид арахамия, владимир зеленский, нато, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны Украины
17:10 15.02.2023 (обновлено: 17:44 15.02.2023)
Резников заявил, что Зеленский попросил его остаться министром обороны
Reuters: Резников заявил, что Зеленский попросил его остаться министром обороны Украины