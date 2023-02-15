https://ria.ru/20230215/ukraina-1852159415.html

Предупреждение США о переломном моменте на Украине обескуражило китайцев

Предупреждение США о переломном моменте на Украине обескуражило китайцев - РИА Новости, 15.02.2023

Предупреждение США о переломном моменте на Украине обескуражило китайцев

Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали требования США к Украине вести более активные боевые действия из-за наступления переломного момента в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:59

2023-02-15T13:59

2023-02-15T14:52

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владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали требования США к Украине вести более активные боевые действия из-за наступления переломного момента в конфликте."США зачинщики этого конфликта и провокаторы", — написал один из комментаторов."Теперь судьба Байдена связана с Зеленским. Если Украина проиграет, им обоим будет очень тяжело", — отметил другой. "Тогда Байден обратится к союзникам и скажет им сжигать свои экономики ради интересов США", — поделился своим мнением еще один пользователь. "Байден хочет на Украине заработать политический капитал для переизбрания", —подытожили читатели. Владимир Путин не раз подчеркивал, что у Запада не получилось и не получится нанести поражение России на поле боя. Как только американские и европейские дипломаты осознали, что это невозможно, они переключились на другую задачу — расколоть российское общество и разрушить страну изнутри, но и в этом деле они потерпели неудачу, отметил глава государства.

https://ria.ru/20230215/rossiya-1852117031.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

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в мире, украина, китай, сша, владимир путин, россия