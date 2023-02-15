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Предупреждение США о переломном моменте на Украине обескуражило китайцев - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852159415.html
Предупреждение США о переломном моменте на Украине обескуражило китайцев
Предупреждение США о переломном моменте на Украине обескуражило китайцев - РИА Новости, 15.02.2023
Предупреждение США о переломном моменте на Украине обескуражило китайцев
Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали требования США к Украине вести более активные боевые действия из-за наступления переломного момента в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:59
2023-02-15T14:52
в мире
украина
китай
сша
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали требования США к Украине вести более активные боевые действия из-за наступления переломного момента в конфликте."США зачинщики этого конфликта и провокаторы", — написал один из комментаторов."Теперь судьба Байдена связана с Зеленским. Если Украина проиграет, им обоим будет очень тяжело", — отметил другой. "Тогда Байден обратится к союзникам и скажет им сжигать свои экономики ради интересов США", — поделился своим мнением еще один пользователь. "Байден хочет на Украине заработать политический капитал для переизбрания", —подытожили читатели. Владимир Путин не раз подчеркивал, что у Запада не получилось и не получится нанести поражение России на поле боя. Как только американские и европейские дипломаты осознали, что это невозможно, они переключились на другую задачу — расколоть российское общество и разрушить страну изнутри, но и в этом деле они потерпели неудачу, отметил глава государства.
https://ria.ru/20230215/rossiya-1852117031.html
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в мире, украина, китай, сша, владимир путин, россия
В мире, Украина, Китай, США, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия
13:59 15.02.2023 (обновлено: 14:52 15.02.2023)
 
Предупреждение США о переломном моменте на Украине обескуражило китайцев

Читатели "Гуанча" раскритиковали США из-за предупреждения о переломном моменте на Украине

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне спецоперации
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали требования США к Украине вести более активные боевые действия из-за наступления переломного момента в конфликте.
"США зачинщики этого конфликта и провокаторы", — написал один из комментаторов.
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"Теперь судьба Байдена связана с Зеленским. Если Украина проиграет, им обоим будет очень тяжело", — отметил другой.
"Без прогресса Украины на фронте Байден уже не сможет в таком объеме просить деньги для финансирования конфликта", — поддержал третий.
"Тогда Байден обратится к союзникам и скажет им сжигать свои экономики ради интересов США", — поделился своим мнением еще один пользователь.
"Байден хочет на Украине заработать политический капитал для переизбрания", —подытожили читатели.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что у Запада не получилось и не получится нанести поражение России на поле боя. Как только американские и европейские дипломаты осознали, что это невозможно, они переключились на другую задачу — расколоть российское общество и разрушить страну изнутри, но и в этом деле они потерпели неудачу, отметил глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайСШАВладимир ПутинРоссия
 
 
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