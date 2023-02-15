13:59 15.02.2023 (обновлено: 14:52 15.02.2023)
Предупреждение США о переломном моменте на Украине обескуражило китайцев
Читатели "Гуанча" раскритиковали США из-за предупреждения о переломном моменте на Украине
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне спецоперации
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали требования США к Украине вести более активные боевые действия из-за наступления переломного момента в конфликте.
"США зачинщики этого конфликта и провокаторы", — написал один из комментаторов.
"Теперь судьба Байдена связана с Зеленским. Если Украина проиграет, им обоим будет очень тяжело", — отметил другой.
"Без прогресса Украины на фронте Байден уже не сможет в таком объеме просить деньги для финансирования конфликта", — поддержал третий.
"Тогда Байден обратится к союзникам и скажет им сжигать свои экономики ради интересов США", — поделился своим мнением еще один пользователь.
"Байден хочет на Украине заработать политический капитал для переизбрания", —подытожили читатели.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что у Запада не получилось и не получится нанести поражение России на поле боя. Как только американские и европейские дипломаты осознали, что это невозможно, они переключились на другую задачу — расколоть российское общество и разрушить страну изнутри, но и в этом деле они потерпели неудачу, отметил глава государства.