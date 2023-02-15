13:09 15.02.2023 (обновлено: 13:10 15.02.2023)
Боррель предложит генсеку ООН быть посредником по Украине
Боррель заявил, что на ГА ООН собирается призвать генсека к посредничеству по Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что собирается на Генеральной ассамблее ООН предложить генсеку международной организации приступить к посредническим усилиям по урегулированию на Украине.
"Вскоре на Генеральной ассамблее ООН у меня будет такая возможность, в частности, я обращусь к генеральному секретарю ООН с призывом приступить к посредничеству, если он пожелает", - сказал Боррель, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии во Франции.
В то же время, Боррель признал, что до настоящего времени посреднические усилия не увенчались успехом. "Требовать от Украины прекратить свои военные усилия, чтобы сократить путь к миру, было бы наивно… Если мы прекратим военную поддержку Украины, то такой мир не будет настоящим. Это будет победа России, а для нас - невероятная угроза", - уверен главный европейский дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.