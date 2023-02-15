Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили о массированной информационной атаке со стороны Киева - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852133059.html
В Крыму заявили о массированной информационной атаке со стороны Киева
В Крыму заявили о массированной информационной атаке со стороны Киева - РИА Новости, 15.02.2023
В Крыму заявили о массированной информационной атаке со стороны Киева
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в последние дни фиксируется массированная информационная атака на полуостров со стороны РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:42
2023-02-15T12:42
общество
украина
олег крючков
республика крым
медиа - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_07176afa4731d58b921343b5bf7248fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в последние дни фиксируется массированная информационная атака на полуостров со стороны Украины. "В последние дни фиксируем массированную информационную атаку украинских ресурсов. "Семьи массово выезжают из Крыма", "Боеприпасы складируют на гражданских объектах", "Концлагеря для украинских детей", "В Крыму спад промышленности" - это из заголовков. Доказательств нет, как и нет ничего в этих материалах, кроме лжи. Озвучивают весь этот бред непонятные люди. Их подписывают экспертами, советниками, политологами. Хотя на самом деле это просто говорящие головы без рода и племени", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, цель подобных вбросов со стороны киевских властей - сместить акцент с проблем на фронте и в стране, а также "попытаться сформировать пятую колонну на полуострове". "Не выйдет. В Крыму хорошо знают, чего стоит киевская пропаганда. Хотя симптомы очень хорошие, каждый раз информационные атаки на Крым совпадают с поражениями на фронте украинской армии", - добавил Крючков.
https://ria.ru/20221228/suverenitet-1841813376.html
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b55cc480c272da3c84796fc6f6277daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, украина, олег крючков, республика крым, медиа - общество
Общество, Украина, Олег Крючков, Республика Крым, Медиа - Общество
12:42 15.02.2023
 
В Крыму заявили о массированной информационной атаке со стороны Киева

Советник главы Крыма Крючков: Киев ведет массированную информационную атаку на полуостров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в последние дни фиксируется массированная информационная атака на полуостров со стороны Украины.
"В последние дни фиксируем массированную информационную атаку украинских ресурсов. "Семьи массово выезжают из Крыма", "Боеприпасы складируют на гражданских объектах", "Концлагеря для украинских детей", "В Крыму спад промышленности" - это из заголовков. Доказательств нет, как и нет ничего в этих материалах, кроме лжи. Озвучивают весь этот бред непонятные люди. Их подписывают экспертами, советниками, политологами. Хотя на самом деле это просто говорящие головы без рода и племени", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, цель подобных вбросов со стороны киевских властей - сместить акцент с проблем на фронте и в стране, а также "попытаться сформировать пятую колонну на полуострове".
"Не выйдет. В Крыму хорошо знают, чего стоит киевская пропаганда. Хотя симптомы очень хорошие, каждый раз информационные атаки на Крым совпадают с поражениями на фронте украинской армии", - добавил Крючков.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 09:30
В МИД назвали украинские кибервойска инструментом НАТО
 
ОбществоУкраинаОлег КрючковРеспублика КрымМедиа - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала