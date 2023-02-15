https://ria.ru/20230215/ukraina-1852133059.html

В Крыму заявили о массированной информационной атаке со стороны Киева

В Крыму заявили о массированной информационной атаке со стороны Киева - РИА Новости, 15.02.2023

В Крыму заявили о массированной информационной атаке со стороны Киева

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в последние дни фиксируется массированная информационная атака на полуостров со стороны РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:42

2023-02-15T12:42

2023-02-15T12:42

общество

украина

олег крючков

республика крым

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_07176afa4731d58b921343b5bf7248fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в последние дни фиксируется массированная информационная атака на полуостров со стороны Украины. "В последние дни фиксируем массированную информационную атаку украинских ресурсов. "Семьи массово выезжают из Крыма", "Боеприпасы складируют на гражданских объектах", "Концлагеря для украинских детей", "В Крыму спад промышленности" - это из заголовков. Доказательств нет, как и нет ничего в этих материалах, кроме лжи. Озвучивают весь этот бред непонятные люди. Их подписывают экспертами, советниками, политологами. Хотя на самом деле это просто говорящие головы без рода и племени", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, цель подобных вбросов со стороны киевских властей - сместить акцент с проблем на фронте и в стране, а также "попытаться сформировать пятую колонну на полуострове". "Не выйдет. В Крыму хорошо знают, чего стоит киевская пропаганда. Хотя симптомы очень хорошие, каждый раз информационные атаки на Крым совпадают с поражениями на фронте украинской армии", - добавил Крючков.

https://ria.ru/20221228/suverenitet-1841813376.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, украина, олег крючков, республика крым, медиа - общество