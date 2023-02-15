https://ria.ru/20230215/ucheniya-1852112932.html

Губернатор Севастополя сообщил о проведении учений сил ПВО

Губернатор Севастополя сообщил о проведении учений сил ПВО - РИА Новости, 15.02.2023

Губернатор Севастополя сообщил о проведении учений сил ПВО

В Севастополе в среду пройдут учения сил противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:35

2023-02-15T11:35

2023-02-15T11:35

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. В Севастополе в среду пройдут учения сил противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "У военных сегодня тренировка средств ПВО. Также идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор призвал горожан не переживать, если будут слышны громкие звуки. Ранее Севастополь неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников, которые отражались системой ПВО.

https://ria.ru/20230116/sevastopol-1845199853.html

севастополь

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безопасность, севастополь, михаил развожаев