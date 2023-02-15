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Губернатор Севастополя сообщил о проведении учений сил ПВО
Губернатор Севастополя сообщил о проведении учений сил ПВО - РИА Новости, 15.02.2023
Губернатор Севастополя сообщил о проведении учений сил ПВО
В Севастополе в среду пройдут учения сил противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:35
2023-02-15T11:35
2023-02-15T11:35
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. В Севастополе в среду пройдут учения сил противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "У военных сегодня тренировка средств ПВО. Также идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор призвал горожан не переживать, если будут слышны громкие звуки. Ранее Севастополь неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников, которые отражались системой ПВО.
https://ria.ru/20230116/sevastopol-1845199853.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя сообщил о проведении учений сил ПВО
Губернатор Развожаев: в Севастополе пройдут учения сил ПВО