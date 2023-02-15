https://ria.ru/20230215/tyuleni-1852122787.html

В России решили пересчитать каспийских тюленей

В России решили пересчитать каспийских тюленей - РИА Новости, 15.02.2023

В России решили пересчитать каспийских тюленей

В России пройдет учет каспийских тюленей, которых ежегодно находят мертвыми на побережье моря, сообщили в пресс-службе Минприроды России в среду. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:03

2023-02-15T12:03

2023-02-15T12:03

россия

каспийское море

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В России пройдет учет каспийских тюленей, которых ежегодно находят мертвыми на побережье моря, сообщили в пресс-службе Минприроды России в среду. "Минприроды России организовало зимний учет численности тюленей, который продлится с конца февраля до середины марта", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, этот период наиболее эффективен для подсчета, поскольку практически все тюлени приходят размножаться в российские территориальные воды, где большой ледовый покров. "Это будет, в том числе, и авиаучет. С помощью беспилотников и самолета, оснащенного необходимой аппаратурой. Помимо численности тюленей, ученые исследуют и среду их обитания, особенно районы природных выбросов газа. Параллельно специалисты проведут мониторинг птиц и рыб на российском побережье", - цитирует пресс-служба главу Минприроды России Александра Козлова. По его словам, мониторинг в этом году необходим для того, чтобы увидеть изменения популяций каспийского тюленя и других животных, обитающих в этой зоне. Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - краснокнижное животное и эндемик Каспийского моря. В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 миллиона особей. В 70-х годах XX века, во времена освоения Каспия, численность животных снизилась до 600 тысяч. По последним данным ученых, сейчас численность каспийского тюленя упала уже до 300 тысяч. В 2020 году этот вид занесли в Красную книгу РФ. Ежегодно на побережье Каспийского моря находят мертвых тюленей. В основном ученые связывают это с подводными выбросами природного газа (метана и сопутствующих газов). В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысяч мертвых тюленей. В Минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана естественными природными факторами.

https://ria.ru/20230118/spasenie-1845684885.html

https://ria.ru/20230123/tyuleni-1846720089.html

https://ria.ru/20230215/khischnik-1852060226.html

россия

каспийское море

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россия, каспийское море, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)