В России решили пересчитать каспийских тюленей
Минприроды пересчитает каспийских тюленей, которых ежегодно находят мертвыми у моря
Каспийские тюлени. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В России пройдет учет каспийских тюленей, которых ежегодно находят мертвыми на побережье моря, сообщили в пресс-службе Минприроды России в среду.
"Минприроды России организовало зимний учет численности тюленей, который продлится с конца февраля до середины марта", - говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, этот период наиболее эффективен для подсчета, поскольку практически все тюлени приходят размножаться в российские территориальные воды, где большой ледовый покров.
"Это будет, в том числе, и авиаучет. С помощью беспилотников и самолета, оснащенного необходимой аппаратурой. Помимо численности тюленей, ученые исследуют и среду их обитания, особенно районы природных выбросов газа. Параллельно специалисты проведут мониторинг птиц и рыб на российском побережье", - цитирует пресс-служба главу Минприроды России Александра Козлова.
По его словам, мониторинг в этом году необходим для того, чтобы увидеть изменения популяций каспийского тюленя и других животных, обитающих в этой зоне.
23 января, 10:59Эксперты выявили причину массовой гибели каспийских нерп
Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - краснокнижное животное и эндемик Каспийского моря. В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 миллиона особей. В 70-х годах XX века, во времена освоения Каспия, численность животных снизилась до 600 тысяч. По последним данным ученых, сейчас численность каспийского тюленя упала уже до 300 тысяч. В 2020 году этот вид занесли в Красную книгу РФ.
Ежегодно на побережье Каспийского моря находят мертвых тюленей. В основном ученые связывают это с подводными выбросами природного газа (метана и сопутствующих газов). В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысяч мертвых тюленей. В Минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана естественными природными факторами.