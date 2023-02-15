https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852215357.html
В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения
В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2023
В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения
Женщина и двое детей спасены из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 228 часов после землетрясения на юго-востоке страны, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:48
2023-02-15T16:48
2023-02-15T18:48
хорошие новости
в мире
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Женщина и двое детей спасены из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 228 часов после землетрясения на юго-востоке страны, передает агентство Anadolu. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч. "Женщина и двое детей были спасены из-под завалов многоквартирного дома "Угур" на улице Оймак в центральном районе Хатая Антакья через 228 часов после землетрясения", — сообщает агентство.
https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852167281.html
турция
хатай (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии
Хорошие новости, В мире, Турция, Хатай (провинция), Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:48 15.02.2023 (обновлено: 18:48 15.02.2023)
В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения
Anadolu: в Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после сильного землетрясения