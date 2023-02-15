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В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2023
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В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения
В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2023
В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения
Женщина и двое детей спасены из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 228 часов после землетрясения на юго-востоке страны, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:48
2023-02-15T18:48
хорошие новости
в мире
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Женщина и двое детей спасены из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 228 часов после землетрясения на юго-востоке страны, передает агентство Anadolu. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч. "Женщина и двое детей были спасены из-под завалов многоквартирного дома "Угур" на улице Оймак в центральном районе Хатая Антакья через 228 часов после землетрясения", — сообщает агентство.
https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852167281.html
турция
хатай (провинция)
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в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии
Хорошие новости, В мире, Турция, Хатай (провинция), Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:48 15.02.2023 (обновлено: 18:48 15.02.2023)
 
В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения

Anadolu: в Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после сильного землетрясения

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в Хатае
Последствия землетрясения в Хатае - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в Хатае
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АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Женщина и двое детей спасены из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 228 часов после землетрясения на юго-востоке страны, передает агентство Anadolu.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.
"Женщина и двое детей были спасены из-под завалов многоквартирного дома "Угур" на улице Оймак в центральном районе Хатая Антакья через 228 часов после землетрясения", — сообщает агентство.
Спасатели разбирают завалы в Газиантепе, Турция - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Хорошие новостиВ миреТурцияХатай (провинция)КахраманмарашСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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