https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852215357.html

В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения

В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2023

В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения

Женщина и двое детей спасены из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 228 часов после землетрясения на юго-востоке страны, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:48

2023-02-15T16:48

2023-02-15T18:48

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турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Женщина и двое детей спасены из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 228 часов после землетрясения на юго-востоке страны, передает агентство Anadolu. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч. "Женщина и двое детей были спасены из-под завалов многоквартирного дома "Угур" на улице Оймак в центральном районе Хатая Антакья через 228 часов после землетрясения", — сообщает агентство.

https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852167281.html

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии