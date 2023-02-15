https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852102943.html
ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия
ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия - РИА Новости, 15.02.2023
ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия
Мощные землетрясения, произошедшие на территории Турции и Сирии чуть больше недели назад, стали страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:09
2023-02-15T11:09
2023-02-15T11:52
в мире
турция
сирия
европа
ханс клюге
воз
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мощные землетрясения, произошедшие на территории Турции и Сирии чуть больше недели назад, стали страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Мы еще узнаем о масштабах катастрофы. Ее реальный ущерб не подсчитан", — отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге.По его словам, подтверждена гибель более 31 000 человек в Турции и почти 5 000 — в Сирии. Вдобавок не менее 26 миллионов человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи. Клюге отметил, что ВОЗ уже обратилась с призывом выделить на это 43 миллиона долларов."Я ожидаю, что в ближайшие дни, по мере того как мы будем лучше понимать масштабы кризиса и гуманитарные потребности, эта сумма вырастет по меньшей мере вдвое", — добавил представитель организации.В заявлении ВОЗ также говорит о беспокойстве по поводу роста распространения инфекционных заболеваний, который возможен из-за нарушения водоснабжения и антисанитарии в местах катастрофы.Согласно данным турецких властей, которые приводит организация, около 80 000 человек находятся в больницах, что создает огромную нагрузку на систему здравоохранения, которая сама сильно пострадала в результате стихийного бедствия."Мы инициировали крупнейшее развертывание бригад скорой медицинской помощи в Европейском регионе ВОЗ за всю нашу 75-летнюю историю", — подытожил Ханс Клюге.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1852032339.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, сирия, европа, ханс клюге, воз
В мире, Турция, Сирия, Европа, Ханс Клюге, ВОЗ
11:09 15.02.2023 (обновлено: 11:52 15.02.2023)
ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия
ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии сильнейшими в Европе за столетие
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Мощные землетрясения, произошедшие на территории Турции и Сирии чуть больше недели назад, стали страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
.
"Мы еще узнаем о масштабах катастрофы. Ее реальный ущерб не подсчитан", — отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге
.
По его словам, подтверждена гибель более 31 000 человек в Турции и почти 5 000 — в Сирии. Вдобавок не менее 26 миллионов человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи. Клюге отметил, что ВОЗ уже обратилась с призывом выделить на это 43 миллиона долларов.
"Я ожидаю, что в ближайшие дни, по мере того как мы будем лучше понимать масштабы кризиса и гуманитарные потребности, эта сумма вырастет по меньшей мере вдвое", — добавил представитель организации.
В заявлении ВОЗ также говорит о беспокойстве по поводу роста распространения инфекционных заболеваний, который возможен из-за нарушения водоснабжения и антисанитарии в местах катастрофы.
Согласно данным турецких властей, которые приводит организация, около 80 000 человек находятся в больницах, что создает огромную нагрузку на систему здравоохранения, которая сама сильно пострадала в результате стихийного бедствия.
"Мы инициировали крупнейшее развертывание бригад скорой медицинской помощи в Европейском регионе ВОЗ за всю нашу 75-летнюю историю", — подытожил Ханс Клюге.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш
на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
.