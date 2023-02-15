Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ появился департамент организации международных расчетов - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/tsentrobank-1852089841.html
В ЦБ появился департамент организации международных расчетов
В ЦБ появился департамент организации международных расчетов - РИА Новости, 15.02.2023
В ЦБ появился департамент организации международных расчетов
Банк России создал департамент организации международных расчетов для решения актуальных в условиях санкций вопросов, сообщает пресс-служба ЦБ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:24
2023-02-15T10:26
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_772:0:2287:852_1920x0_80_0_0_88fbaae3d1d41487465160f1e9ac775f.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Банк России создал департамент организации международных расчетов для решения актуальных в условиях санкций вопросов, сообщает пресс-служба ЦБ. "Новое структурное подразделение - Департамент организации международных расчетов - создано в Банке России 15 февраля 2023 года. Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций", - говорится в сообщении. Новый департамент возглавит Михаил Ковригин, ранее являвшийся директором департамента стратегического развития финансового рынка. Кроме того, Центробанком принято решение 15 февраля 2023 года создать департамент сотрудничества с международными организациями на базе департамента международного сотрудничества, который будет упразднен до 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842117713.html
https://ria.ru/20230213/euroclear-1850912571.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_4809489fa6b3798d9a7b3e2abca3be2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:24 15.02.2023 (обновлено: 10:26 15.02.2023)
 
В ЦБ появился департамент организации международных расчетов

Ковригин возглавит департамент организации международных расчетов в Банке России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Банк России создал департамент организации международных расчетов для решения актуальных в условиях санкций вопросов, сообщает пресс-служба ЦБ.
"Новое структурное подразделение - Департамент организации международных расчетов - создано в Банке России 15 февраля 2023 года. Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций", - говорится в сообщении.
Новогодние символы года 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 10:46
Ожидания в экономике-2023: общее погружение
Новый департамент возглавит Михаил Ковригин, ранее являвшийся директором департамента стратегического развития финансового рынка.
Кроме того, Центробанком принято решение 15 февраля 2023 года создать департамент сотрудничества с международными организациями на базе департамента международного сотрудничества, который будет упразднен до 1 сентября 2023 года.
Флаги стран-членов ЕС с логотипом Евро у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
"Забыть о выплатах": В Европе отказались от расчетов в рублях
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала