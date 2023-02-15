https://ria.ru/20230215/tsentrobank-1852089841.html

В ЦБ появился департамент организации международных расчетов

В ЦБ появился департамент организации международных расчетов - РИА Новости, 15.02.2023

В ЦБ появился департамент организации международных расчетов

Банк России создал департамент организации международных расчетов для решения актуальных в условиях санкций вопросов, сообщает пресс-служба ЦБ. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:24

2023-02-15T10:24

2023-02-15T10:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Банк России создал департамент организации международных расчетов для решения актуальных в условиях санкций вопросов, сообщает пресс-служба ЦБ. "Новое структурное подразделение - Департамент организации международных расчетов - создано в Банке России 15 февраля 2023 года. Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций", - говорится в сообщении. Новый департамент возглавит Михаил Ковригин, ранее являвшийся директором департамента стратегического развития финансового рынка. Кроме того, Центробанком принято решение 15 февраля 2023 года создать департамент сотрудничества с международными организациями на базе департамента международного сотрудничества, который будет упразднен до 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842117713.html

https://ria.ru/20230213/euroclear-1850912571.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)