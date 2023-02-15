Рейтинг@Mail.ru
Более 20 тысяч липчан трудоустроились благодаря новациям службы занятости - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20230215/trudoustroystvo-1852095144.html
Более 20 тысяч липчан трудоустроились благодаря новациям службы занятости
Более 20 тысяч липчан трудоустроились благодаря новациям службы занятости - РИА Новости, 15.02.2023
Более 20 тысяч липчан трудоустроились благодаря новациям службы занятости
Благодаря новым подходам в работе служб занятости в Липецкой области удалось создать более 600 рабочих мест, привлечь к сотрудничеству около 700 работодателей и РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:41
2023-02-15T10:41
липецкая область
игорь артамонов
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847008153_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_5fa4c65cbe274cd66e845c339c200112.jpg
ЛИПЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Благодаря новым подходам в работе служб занятости в Липецкой области удалось создать более 600 рабочих мест, привлечь к сотрудничеству около 700 работодателей и трудоустроить более 20 тысяч человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в 2021 года служба занятости поменяла формат работы, как с соискателями, так и с работодателями. За каждой организацией закрепили персонального менеджера, который оказывает помощь от консультации до помощи в оформлении документов на субсидию и до закрытия вакансий.Артамонов отметил, что хорошо себя зарекомендовала новая форма работы "Открытый отбор". Это формат трудоустройства, когда компании проводят презентацию своей организации, рассказывают о вакансиях и даже могут провести тренинг, чтобы уже на месте оценить компетенции потенциальных сотрудников. В одном месте собираются соискатели, представители компаний и организаций. Работодатели знакомятся с десятками претендентов в ходе одного собеседования, что значительно ускоряет процесс поиска работы."Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Область заинтересована в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок. Модернизация службы занятости прежде всего направлена именно на это", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230214/investpasporta-1851890683.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847008153_124:0:1261:853_1920x0_80_0_0_8bce36b595083fbf2fa4c9dee679837b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, работа
Липецкая область, Игорь Артамонов, Работа
10:41 15.02.2023
 

Более 20 тысяч липчан трудоустроились благодаря новациям службы занятости

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Благодаря новым подходам в работе служб занятости в Липецкой области удалось создать более 600 рабочих мест, привлечь к сотрудничеству около 700 работодателей и трудоустроить более 20 тысяч человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в 2021 года служба занятости поменяла формат работы, как с соискателями, так и с работодателями. За каждой организацией закрепили персонального менеджера, который оказывает помощь от консультации до помощи в оформлении документов на субсидию и до закрытия вакансий.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 11:39Липецкая область
Липецкие муниципалитеты получат инвестиционные паспорта
Артамонов отметил, что хорошо себя зарекомендовала новая форма работы "Открытый отбор". Это формат трудоустройства, когда компании проводят презентацию своей организации, рассказывают о вакансиях и даже могут провести тренинг, чтобы уже на месте оценить компетенции потенциальных сотрудников. В одном месте собираются соискатели, представители компаний и организаций. Работодатели знакомятся с десятками претендентов в ходе одного собеседования, что значительно ускоряет процесс поиска работы.
"Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Область заинтересована в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок. Модернизация службы занятости прежде всего направлена именно на это", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала