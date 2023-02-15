https://ria.ru/20230215/trudoustroystvo-1852095144.html
Более 20 тысяч липчан трудоустроились благодаря новациям службы занятости
Более 20 тысяч липчан трудоустроились благодаря новациям службы занятости - РИА Новости, 15.02.2023
Более 20 тысяч липчан трудоустроились благодаря новациям службы занятости
Благодаря новым подходам в работе служб занятости в Липецкой области удалось создать более 600 рабочих мест, привлечь к сотрудничеству около 700 работодателей и РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:41
2023-02-15T10:41
2023-02-15T10:41
липецкая область
игорь артамонов
работа
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ЛИПЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Благодаря новым подходам в работе служб занятости в Липецкой области удалось создать более 600 рабочих мест, привлечь к сотрудничеству около 700 работодателей и трудоустроить более 20 тысяч человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в 2021 года служба занятости поменяла формат работы, как с соискателями, так и с работодателями. За каждой организацией закрепили персонального менеджера, который оказывает помощь от консультации до помощи в оформлении документов на субсидию и до закрытия вакансий.Артамонов отметил, что хорошо себя зарекомендовала новая форма работы "Открытый отбор". Это формат трудоустройства, когда компании проводят презентацию своей организации, рассказывают о вакансиях и даже могут провести тренинг, чтобы уже на месте оценить компетенции потенциальных сотрудников. В одном месте собираются соискатели, представители компаний и организаций. Работодатели знакомятся с десятками претендентов в ходе одного собеседования, что значительно ускоряет процесс поиска работы."Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Область заинтересована в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок. Модернизация службы занятости прежде всего направлена именно на это", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230214/investpasporta-1851890683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, работа
Липецкая область, Игорь Артамонов, Работа
ЛИПЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Благодаря новым подходам в работе служб занятости в Липецкой области удалось создать более 600 рабочих мест, привлечь к сотрудничеству около 700 работодателей и трудоустроить более 20 тысяч человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в 2021 года служба занятости поменяла формат работы, как с соискателями, так и с работодателями. За каждой организацией закрепили персонального менеджера, который оказывает помощь от консультации до помощи в оформлении документов на субсидию и до закрытия вакансий.
Артамонов
отметил, что хорошо себя зарекомендовала новая форма работы "Открытый отбор". Это формат трудоустройства, когда компании проводят презентацию своей организации, рассказывают о вакансиях и даже могут провести тренинг, чтобы уже на месте оценить компетенции потенциальных сотрудников. В одном месте собираются соискатели, представители компаний и организаций. Работодатели знакомятся с десятками претендентов в ходе одного собеседования, что значительно ускоряет процесс поиска работы.
"Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Область заинтересована в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок. Модернизация службы занятости прежде всего направлена именно на это", – сказал Артамонов.