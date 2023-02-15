https://ria.ru/20230215/trevoga-1852210704.html
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях - РИА Новости, 15.02.2023
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях
Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:33
2023-02-15T16:33
2023-02-15T16:33
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога в указанных областях объявлена в 16.16 мск, она звучит там второй раз за день. Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и Черкасской областях, ее пока не отменяли. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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в мире, полтавская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской и Полтавской областях