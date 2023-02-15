https://ria.ru/20230215/trevoga-1852204816.html

В Киеве и Черкасской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Черкасской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.02.2023

В Киеве и Черкасской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:12

2023-02-15T16:12

2023-02-15T16:12

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в промежутке с 15.59 по 16.01 мск. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Киевской области, она длится уже более полутора часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230215/trevoga-1852080589.html

киев

черкасская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, черкасская область, украина, вооруженные силы рф