https://ria.ru/20230215/trevoga-1852080589.html
Воздушную тревогу объявили в Сумской области Украины
Воздушную тревогу объявили в Сумской области Украины - РИА Новости, 15.02.2023
Воздушную тревогу объявили в Сумской области Украины
Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:38
2023-02-15T09:38
2023-02-15T09:38
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Онлайн-карта министерства отмечена красным в указанном регионе. Воздушная тревога объявлена в 9.05 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в Сумской области Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Сумской области