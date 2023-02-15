https://ria.ru/20230215/trevoga-1852080589.html

Воздушную тревогу объявили в Сумской области Украины

Воздушную тревогу объявили в Сумской области Украины - РИА Новости, 15.02.2023

Воздушную тревогу объявили в Сумской области Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T09:38

2023-02-15T09:38

2023-02-15T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

харьковская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Онлайн-карта министерства отмечена красным в указанном регионе. Воздушная тревога объявлена в 9.05 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

украина

сумская область

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сумская область, харьковская область, вооруженные силы рф