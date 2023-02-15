https://ria.ru/20230215/tomagavk-1852059991.html

Ракеты "Томагавк", которые хочет закупить Япония, смогут избегать перехвата

Ракеты "Томагавк", которые хочет закупить Япония, смогут избегать перехвата - РИА Новости, 15.02.2023

Ракеты "Томагавк", которые хочет закупить Япония, смогут избегать перехвата

Ракеты "Томагавк" (Tomahawk), которые Япония намерена купить у США, смогут избегать перехвата, об этом на слушаниях в парламенте заявил премьер-министр Японии... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T04:46

2023-02-15T04:46

2023-02-15T04:46

в мире

япония

сша

токио

фумио кисида

джо байден

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ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Ракеты "Томагавк" (Tomahawk), которые Япония намерена купить у США, смогут избегать перехвата, об этом на слушаниях в парламенте заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Томагавки", которые будет закупать наша страна, являются новейшими моделями, с полетом, позволяющим избежать перехват". Мы рассматриваем их приобретение, исходя из оценки (этих возможностей)", - сказал Кисида. Во вторник министр обороны Ясукадзу Хамада объявил о планах властей заключить контракт с США на массовую закупку крылатых ракет Tomahawk. Закупка ракет будет произведена через систему "иностранного военного содействия", которая обычно применяется при поставках оборонного оборудования американского производства. Власти надеются, что контракт будет подписан уже в 2023 финансовом году, который стартует 1 апреля. В ходе январской встречи с президентом США Джо Байденом Фумио Кисида передал намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk. Предполагается, что ракеты Tomahawk должны стать частью программы по повышению способностей японских сил самообороны наносить ответные удары по базам противника. До этого в японских СМИ появлялась информация, что Япония к 2027 году хочет закупить у США до 500 таких ракет. В середине декабря Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны; "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В документы было вписано, что Япония примет на оснащение ракеты "Томагавк" к 2026 финансовому году. В документах также обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023-го) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП.

https://ria.ru/20230214/aerostat-1852004446.html

https://ria.ru/20230213/yaponiya-1851594278.html

япония

сша

токио

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в мире, япония, сша, токио, фумио кисида, джо байден