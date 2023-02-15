https://ria.ru/20230215/terakt-1852243917.html

Источник: ГД рассмотрит проект обращения по "Северным потокам" 16 февраля

Источник: ГД рассмотрит проект обращения по "Северным потокам" 16 февраля - РИА Новости, 15.02.2023

Источник: ГД рассмотрит проект обращения по "Северным потокам" 16 февраля

Госдума планирует в четверг рассмотреть проект обращения палаты к ООН с просьбой о безотлагательном проведении международного расследования по теракту на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:15

2023-02-15T18:15

2023-02-15T18:34

госдума рф

оон

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

сша

джо байден

государственный департамент сша

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума планирует в четверг рассмотреть проект обращения палаты к ООН с просьбой о безотлагательном проведении международного расследования по теракту на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", рассказал источник в Думе."Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 16 февраля проект обращения Госдумы к ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море", - уточнил собеседник агентства по итогам Совета Госдумы.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. По данным журналиста, Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине.Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.

https://ria.ru/20230215/gazoprovody-1852229932.html

https://ria.ru/20230215/khersh-1852058881.html

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госдума рф, оон, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, сша, джо байден, государственный департамент сша