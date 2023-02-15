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"Обречены на верную смерть". ВСУ предрекли серьезные проблемы с танками - РИА Новости, 15.02.2023
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"Обречены на верную смерть". ВСУ предрекли серьезные проблемы с танками
"Обречены на верную смерть". ВСУ предрекли серьезные проблемы с танками - РИА Новости, 15.02.2023
"Обречены на верную смерть". ВСУ предрекли серьезные проблемы с танками
ВСУ понесут огромные потери из-за отсутствия опыта работы с боевыми машинами НАТО, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:14
2023-02-15T17:45
в мире
киев
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВСУ понесут огромные потери из-за отсутствия опыта работы с боевыми машинами НАТО, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Richard Medhurst.По словам военного, потребуется усиленная переподготовка для того, чтобы украинцы смогли пересесть со своей техники на натовскую. Различия систем управления приведут к тому, что бойцы станут медлительнее на поле боя, что будет стоить им жизни, пояснил Риттер."В стрессовой ситуации солдаты забудут, чему их учили в Британии, их мышечная память будет толкать их действовать по изначальному алгоритму. Это приведет к заминке, а там уже будет поздно, их сразу же уничтожат", — отметил эксперт.Для Киева было бы даже лучше и вовсе отказаться от западных танков Leopard 2 и M1, так как это помогло бы избежать множества логистических проблем, включая переподготовку военных, заключил Риттер.В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Берлин на первом этапе планирует предоставить роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера.Польша, со своей стороны, также пообещала отправить 14 танков этой модели, отметив, что поставки намечены уже на март. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.США же анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 единицы современных боевых машин Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230215/tekhnika-1852190497.html
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852159415.html
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в мире, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
17:14 15.02.2023 (обновлено: 17:45 15.02.2023)
 
"Обречены на верную смерть". ВСУ предрекли серьезные проблемы с танками

Офицер США Риттер: нехватка обучения ВСУ на натовской технике приведет к огромным потерям

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВСУ понесут огромные потери из-за отсутствия опыта работы с боевыми машинами НАТО, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Richard Medhurst.
"Украинские солдаты не могут воевать на современных западных танках, и мы не сможем обучить их за отведенное на это время. Это все обман", — отметил он.
По словам военного, потребуется усиленная переподготовка для того, чтобы украинцы смогли пересесть со своей техники на натовскую. Различия систем управления приведут к тому, что бойцы станут медлительнее на поле боя, что будет стоить им жизни, пояснил Риттер.
"В стрессовой ситуации солдаты забудут, чему их учили в Британии, их мышечная память будет толкать их действовать по изначальному алгоритму. Это приведет к заминке, а там уже будет поздно, их сразу же уничтожат", — отметил эксперт.
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Для Киева было бы даже лучше и вовсе отказаться от западных танков Leopard 2 и M1, так как это помогло бы избежать множества логистических проблем, включая переподготовку военных, заключил Риттер.
В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Берлин на первом этапе планирует предоставить роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера.
Польша, со своей стороны, также пообещала отправить 14 танков этой модели, отметив, что поставки намечены уже на март. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
США же анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 единицы современных боевых машин Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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