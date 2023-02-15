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В АТОР прокомментировали новый туристический налог в Таиланде

В АТОР прокомментировали новый туристический налог в Таиланде - РИА Новости, 15.02.2023

В АТОР прокомментировали новый туристический налог в Таиланде

Туристический налог, который с 1 июня начнут взимать с иностранных гостей в Таиланде, не скажется на спросе на отдых в этой стране со стороны россиян, заявил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:49

2023-02-15T18:49

2023-02-15T18:49

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Туристический налог, который с 1 июня начнут взимать с иностранных гостей в Таиланде, не скажется на спросе на отдых в этой стране со стороны россиян, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Никаким образом введение курортного сбора на турпоток не повлияет. Тем более что сумма крайне незначительная, а налог будет входить в стоимость авиаперелета. Фактически сам турист ничего платить не должен и не будет", – сказал Мурадян. Вице-президент АТОР отметил, что собранные с налогов средства пойдут на пользу в том числе иностранным гостям. "Их планируется тратить на такие благие цели, как развитие туристической инфраструктуры и оказание неотложной медицинской помощи путешественникам", – подчеркнул он.Кабинет министров Таиланда утвердил постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну отдыхающих с 1 июня 2023 года, сообщил журналистам во вторник министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан после окончания заседания кабинета. Сбор в сумме 150 бат (около 4,3 доллара) будут взимать с путешественников, прибывающих в Таиланд через морские или сухопутные границы и 300 бат (около 8,6 доллара) с тех, кто прибывает воздушным путем.

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море