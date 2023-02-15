https://ria.ru/20230215/tailandt-1852093520.html
В АТОР прокомментировали новый туристический налог в Таиланде
В АТОР прокомментировали новый туристический налог в Таиланде - РИА Новости, 15.02.2023
В АТОР прокомментировали новый туристический налог в Таиланде
Туристический налог, который с 1 июня начнут взимать с иностранных гостей в Таиланде, не скажется на спросе на отдых в этой стране со стороны россиян, заявил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:49
2023-02-15T18:49
2023-02-15T18:49
туризм
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туризм
таиланд
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Туристический налог, который с 1 июня начнут взимать с иностранных гостей в Таиланде, не скажется на спросе на отдых в этой стране со стороны россиян, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Никаким образом введение курортного сбора на турпоток не повлияет. Тем более что сумма крайне незначительная, а налог будет входить в стоимость авиаперелета. Фактически сам турист ничего платить не должен и не будет", – сказал Мурадян. Вице-президент АТОР отметил, что собранные с налогов средства пойдут на пользу в том числе иностранным гостям. "Их планируется тратить на такие благие цели, как развитие туристической инфраструктуры и оказание неотложной медицинской помощи путешественникам", – подчеркнул он.Кабинет министров Таиланда утвердил постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну отдыхающих с 1 июня 2023 года, сообщил журналистам во вторник министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан после окончания заседания кабинета. Сбор в сумме 150 бат (около 4,3 доллара) будут взимать с путешественников, прибывающих в Таиланд через морские или сухопутные границы и 300 бат (около 8,6 доллара) с тех, кто прибывает воздушным путем.
https://ria.ru/20230214/tailand-1851935538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Таиланд, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
В АТОР прокомментировали новый туристический налог в Таиланде
АТОР: туристический налог в Таиланде не повлияет на спрос со стороны россиян
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Туристический налог, который с 1 июня начнут взимать с иностранных гостей в Таиланде, не скажется на спросе на отдых в этой стране со стороны россиян, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Никаким образом введение курортного сбора на турпоток не повлияет. Тем более что сумма крайне незначительная, а налог будет входить в стоимость авиаперелета. Фактически сам турист ничего платить не должен и не будет", – сказал Мурадян.
Вице-президент АТОР отметил, что собранные с налогов средства пойдут на пользу в том числе иностранным гостям. "Их планируется тратить на такие благие цели, как развитие туристической инфраструктуры и оказание неотложной медицинской помощи путешественникам", – подчеркнул он.
Кабинет министров Таиланда утвердил постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну отдыхающих с 1 июня 2023 года, сообщил журналистам во вторник министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан после окончания заседания кабинета. Сбор в сумме 150 бат (около 4,3 доллара) будут взимать с путешественников, прибывающих в Таиланд через морские или сухопутные границы и 300 бат (около 8,6 доллара) с тех, кто прибывает воздушным путем.