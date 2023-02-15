https://ria.ru/20230215/stroitelstvo-1852267097.html

Губернатор Бусаргин доложил Путину о строительстве онкоцентра в Саратове

Губернатор Бусаргин доложил Путину о строительстве онкоцентра в Саратове - РИА Новости, 15.02.2023

Губернатор Бусаргин доложил Путину о строительстве онкоцентра в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал президенту России Владимиру Путину о строительстве в Саратове в рамках нацпроекта "Здравоохранение"... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:41

2023-02-15T19:41

2023-02-15T19:41

общество

саратовская область

саратов

россия

роман бусаргин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_04f2fefdd4250260cb754457d45c6d09.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал президенту России Владимиру Путину о строительстве в Саратове в рамках нацпроекта "Здравоохранение" онкологического и противотуберкулезного диспансеров, первый из которых планируется запустить уже в этом году. Путин в среду провел по видеосвязи совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов России. Среди объектов - взрослая и детская поликлиники в новом микрорайона Саратова. "Для Саратовской области национальный проект "Здравоохранение" - это особая тема, потому что в рамках него были приняты судьбоносные решения для Саратовской области. Было принято решение о строительстве трех крупных медицинских учреждений, одно из которых мы ввели в прошлом году... В этом году мы завершаем строительство онкологического диспансера на 200 коек и 300 посещений в смену. (Там будет) современнейшее оборудование, которого ранее не было в Саратовской области, и уже летом медики начинают обучаться на нем работать. Третье учреждение - это противотуберкулезный диспансер на 453 койки. Стоить отметить, что до этого вся туберкулезная служба была разрознена территориально по всей Саратовской области. Поэтому в рамках национального проекта, федеральных адресных программ более чем на 15 миллиардов (рублей) у нас осуществлено и осуществляется строительство", - сказал Бусаргин на совещании. Он уточнил, что открытая в 2022 году областная инфекционная больница на 400 мест на сегодняшний день уже вылечила 20 тысяч человек, из них 8 тысяч детей, и "спасла тысячи жизней". Также глава региона поблагодарил президента за реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. "В этом году в Саратовской области одновременно уже строится пять поликлиник. Это современнейшие диагностические центры, которые строятся в городах Саратовской области и районных центрах. Помимо этого, за реализацию этой программы мы уже построили три поликлиники, более 20 ФАПов, две амбулатории, приобрели 2,5 тысячи единиц медицинского оборудования, из которого более 100 это тяжелое оборудование, которое установлено сейчас в районных больницах и районных поликлиниках. Плюс к этому обновили подвижной состав для первичного звена здравоохранения, более 300 автомобилей было приобретено, более 100 машин скорой помощи. Помимо этого, отремонтировано более 50 объектов здравоохранения - это районные больницы и поликлиники", - рассказал Бусаргин. Он добавил, что результатом работы здравоохранения стало то, что за 2022 год продолжительность жизни в Саратовской области увеличилась более чем на три года и составляет 72,5 года. "Я считаю это самым главным результатом", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230215/zdravookhranenie-1852227294.html

https://ria.ru/20230215/medpomosch-1852226923.html

саратовская область

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, саратовская область, саратов, россия, роман бусаргин, владимир путин