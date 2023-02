https://ria.ru/20230215/statya-1852159541.html

Стало известно о реакции зарубежных СМИ на статью о "Северных потоках"

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности властей США к теракту на "Северных потоках" не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Британии предпочли его проигнорировать, а вот в Испании статью назвали бомбой и эксклюзивом года. Китайская же газета выразила обеспокоенность по поводу безопасности журналиста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил удивление, что расследование Херша не получило широкого распространения в западных СМИ. По его словам, это, возможно, в чем-то спорная, но очень серьезная и важная публикация, которая должна провоцировать ускорение международного расследования. На родине Херша За неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. New York Post ограничилась коротким пересказом расследования сразу после публикации. В первом же абзаце газета подчеркивает, что Пентагон отрицает обвинения. Американское издание Business Insider написало про статью Херша только на следующий день после ее публикации. При этом основное внимание оно уделило реакции на это расследование в РФ, назвав его "подарком" для президента России Владимира Путина. В частности, издание отмечает, что на заявление Херша обратили внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Газета Washington Times 13 февраля в редакционной статье отметила, что не установила достоверность информации, приведенной в расследовании Херша, как и большинство крупных медиа, которые "хотят защитить (президента США Джо) Байдена от критики". В то же время издание подчеркивает, что обвинения настолько серьезны, что американцы должны потребовать объяснений, был ли Байден вовлечен в операцию, которую РФ - держава с ядерным арсеналом - могла воспринять как акт войны. Скепсис в британских и немецких СМИ Немецкие издания скептически отнеслись к расследованию Херша о "Северных потоках". Газета Sueddeutsche Zeitung отметила, что Херш некогда раскрыл зверства, учиненные во время войны во Вьетнаме, однако его последние материалы якобы "все больше" пропитаны конспирологией, за что "его любит сцена". Обозреватель портала t-online, в свою очередь, указал, что на этот раз выводы Херша не публикуются крупными СМИ, такими как газета New York Times и агентство Ассошиэйтед Пресс. Он также отметил, что последние несколько лет расследования известного журналиста все чаще вызывали сомнения, а в материале о причастности США к подрыву "Северных потоков" Херш ссылается только на один анонимный источник. Корреспондент издания Handelsblatt также утверждает, что статья Херша "не стоит той шумихи, которую вокруг нее поднимают". И только Berliner Zeitung - спустя почти неделю после выхода расследования - разместила интервью с Хершем. Британская газета Times ограничилась пересказом статьи, а также указала, что в США обвинения отрицают. Крупные британские издания Financial Times и Guardian не стали освещать расследование. Для испанцев - бомба В то же время в Испании расследование Херша не столкнулось с серьезной критикой. Газета Confidencial еще 9 февраля опубликовала пересказ статьи американского журналиста, а также назвало ее бомбой, которая претендует на "эксклюзив года". При этом Confidencial отмечает, что крупнейшие американские газеты, которые когда-то с удовольствием публиковали сенсационные новости Херша, предпочли не делать ни одной ссылки на его статью. Другое испанское издание Pais опубликовало мнение, в котором уделило немало внимания деталям из биографии Херша. В частности отмечается, что за свою карьеру американский журналист раскрыл ряд громких скандалов. "Если у части его расследований и есть что-то общее, так это то, что они неудобны для Вашингтона, Лондона и других посольств империализма, где фабрикуются новости, которые дисциплинированно воспроизводит добрая часть наших информационных агентств", - говорится в статье. Газета Vanguardia привела пересказ статьи Херша, а также отметила, что в сентябре, когда произошли взрывы на "Северных потоках", многие европейские СМИ обвинили в них Россию. "Теперь возникает другая возможность", - подчеркивается в статье. Реакция в Азии Австралийское издание Chronicle начало свою публикацию с опровержения Белого дома. Издание отмечает, что хотя журналист получил Пулитцеровскую премию, относительно недавние его публикации вызывают противоречивую реакцию, а критики обвиняли его в распространении "теории заговоров", а также в том, что он слишком полагается на анонимные источники. Индийские СМИ, в частности Indian Express, Economic Times и India Today выпустили материалы почти сразу же после статьи Херша, ограничившись коротким пересказом. Они также подчеркнули, что в Белом доме отрицают обвинения. India Express при этом привела подробную биографию журналиста, в которой рассказала о его многолетней карьере, а также о том, как он получил Пулитцеровскую премию за расследование о преступлении американских военных во Вьетнаме. Китайская газета Global Times, публикующая новости на английском языке, в свою очередь написала, что, по мнению экспертов из КНР, публикация Херша о теракте на "Северных потоках" заслуживает доверия, а сам автор зарекомендовал себя в качестве надежного журналиста своими расследованиями преступлений американских военных во Вьетнаме и Ираке. При этом аналитики выражают обеспокоенность безопасностью Херша после публикации расследования. Расследование Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

