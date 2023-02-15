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Подмосковные врачи помогли матерям с ВИЧ родить более 500 здоровых детей

Подмосковные врачи помогли матерям с ВИЧ родить более 500 здоровых детей - РИА Новости, 15.02.2023

Подмосковные врачи помогли матерям с ВИЧ родить более 500 здоровых детей

Главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин рассказал, что за последний год в Московской области от... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:30

2023-02-15T16:30

2023-02-15T16:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин рассказал, что за последний год в Московской области от матерей с ВИЧ родилось 525 здоровых детей, сообщил телеканал "360".По его словам, риск передачи вируса плоду на сегодняшний день составляет около 1%. Однако это правило действует в том случае, если женщина вовремя встала на учет и начала проходить необходимую терапию.Матери с ВИЧ смогут получить лечение бесплатно, если обратятся в поликлинику по месту жительства. Врачи будут контролировать состояние каждого ребенка до полутора лет.Все подробности о постановке на учет в центр по профилактике и борьбе со СПИДом можно узнать на сайте учреждения.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)