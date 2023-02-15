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Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ

Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023

Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ

Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки, в том числе в районе Угледара, более 60 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:39

2023-02-15T14:39

2023-02-15T14:43

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

в мире

безопасность

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки, в том числе в районе Угледара, более 60 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на Южнодонецком и запорожском направлениях артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" нанесли удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Новоселки в ДНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

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киев, вооруженные силы украины, в мире, безопасность