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Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
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Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ
Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки, в том числе в районе Угледара, более 60 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:39
2023-02-15T14:43
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
в мире
безопасность
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки, в том числе в районе Угледара, более 60 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на Южнодонецком и запорожском направлениях артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" нанесли удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Новоселки в ДНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
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киев, вооруженные силы украины, в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Безопасность
14:39 15.02.2023 (обновлено: 14:43 15.02.2023)
 
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ

Минобороны: ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили 60 военных и танки ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки, в том числе в районе Угледара, более 60 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, на Южнодонецком и запорожском направлениях артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" нанесли удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Новоселки в ДНР.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
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