https://ria.ru/20230215/spasateli-1852112273.html

Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой

Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой - РИА Новости, 15.02.2023

Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой

Работа по переоснащению МЧС современной техникой должна продолжиться, все сроки и объемы должны быть выполнены, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:34

2023-02-15T11:34

2023-02-15T11:36

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа по переоснащению МЧС современной техникой должна продолжиться, все сроки и объемы должны быть выполнены, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ведомства. "Прежде всего, должна продолжиться плановая работа по поставкам в МЧС современной пожарной, спасательной и другой техники. Все сроки и объемы, обозначенные в программе технического переоснащения подразделений МЧС России, должны быть выполнены", - сказал он. "Самое серьезное внимание следует обратить на экипировку и снаряжение пожарных и спасателей. Оно должно быть качественным и удобным, соответствовать всем современным требованиям и стандартам и, конечно, в полной мере учитывать климатические и другие условия территорий нашей страны", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230215/mchs-1852102699.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество