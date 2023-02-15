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Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой
Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой - РИА Новости, 15.02.2023
Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой
Работа по переоснащению МЧС современной техникой должна продолжиться, все сроки и объемы должны быть выполнены, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:34
2023-02-15T11:36
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа по переоснащению МЧС современной техникой должна продолжиться, все сроки и объемы должны быть выполнены, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ведомства. "Прежде всего, должна продолжиться плановая работа по поставкам в МЧС современной пожарной, спасательной и другой техники. Все сроки и объемы, обозначенные в программе технического переоснащения подразделений МЧС России, должны быть выполнены", - сказал он. "Самое серьезное внимание следует обратить на экипировку и снаряжение пожарных и спасателей. Оно должно быть качественным и удобным, соответствовать всем современным требованиям и стандартам и, конечно, в полной мере учитывать климатические и другие условия территорий нашей страны", - добавил глава государства.
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россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
11:34 15.02.2023 (обновлено: 11:36 15.02.2023)
 
Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой

Президент Путин: работа по переоснащению МЧС современной техникой должна продолжиться

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкМобильный робототехнический комплекс МРК-РП МЧС России
Мобильный робототехнический комплекс МРК-РП МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мобильный робототехнический комплекс МРК-РП МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа по переоснащению МЧС современной техникой должна продолжиться, все сроки и объемы должны быть выполнены, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ведомства.
"Прежде всего, должна продолжиться плановая работа по поставкам в МЧС современной пожарной, спасательной и другой техники. Все сроки и объемы, обозначенные в программе технического переоснащения подразделений МЧС России, должны быть выполнены", - сказал он.
"Самое серьезное внимание следует обратить на экипировку и снаряжение пожарных и спасателей. Оно должно быть качественным и удобным, соответствовать всем современным требованиям и стандартам и, конечно, в полной мере учитывать климатические и другие условия территорий нашей страны", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
11:09
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу и ответственность
 
РоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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