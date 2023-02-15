https://ria.ru/20230215/soglashenie-1852200990.html
Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о единой промполитике
Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о единой промполитике - РИА Новости, 15.02.2023
Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о единой промполитике
Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о единой промышленной политике, документ в условиях санкционного давления со стороны... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:00
2023-02-15T16:00
2023-02-15T16:00
союзное государство
россия
белоруссия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о единой промышленной политике, документ в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран имеет стратегический характер, сообщается на сайте правительства РФ. "Заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком. В рамках встречи было подписано соглашение о единой промышленной политике между двумя странами", - говорится в сообщении. В правительстве пояснили, что соглашение направлено на проведение единой промышленной политики в сфере развития промышленных производств Союзного государства и научно-технического сотрудничества, импортозамещения и ускорения процессов локализации производства на территории Союзного государства. "Углубление промышленной и экономической интеграции России и Беларуси в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран имеет стратегический характер. Подписанное соглашение позволит достичь поставленных целей через снижение взаимных барьеров, синхронизацию концепции научно-технических программ по импортозамещению, участие компаний двух стран в реализации промышленных проектов и многое другое", - отметил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также подчеркнул, что теперь у российских и белорусских компаний появился дополнительный стимул для увеличения товарооборота, обмена компетенциями и совместного выхода на рынки третьих стран с высококонкурентной продукцией.
https://ria.ru/20230214/integratsiya-1851936140.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, белоруссия
Союзное государство, Россия, Белоруссия
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о единой промышленной политике, документ в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран имеет стратегический характер, сообщается на сайте правительства РФ.
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров
провел встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком. В рамках встречи было подписано соглашение о единой промышленной политике между двумя странами", - говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что соглашение направлено на проведение единой промышленной политики в сфере развития промышленных производств Союзного государства и научно-технического сотрудничества, импортозамещения и ускорения процессов локализации производства на территории Союзного государства.
"Углубление промышленной и экономической интеграции России и Беларуси в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран имеет стратегический характер. Подписанное соглашение позволит достичь поставленных целей через снижение взаимных барьеров, синхронизацию концепции научно-технических программ по импортозамещению, участие компаний двух стран в реализации промышленных проектов и многое другое", - отметил вице-премьер - глава Минпромторга
Денис Мантуров.
Он также подчеркнул, что теперь у российских и белорусских компаний появился дополнительный стимул для увеличения товарооборота, обмена компетенциями и совместного выхода на рынки третьих стран с высококонкурентной продукцией.