https://ria.ru/20230215/soglashenie-1852200990.html

Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о единой промполитике

Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о единой промполитике - РИА Новости, 15.02.2023

Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о единой промполитике

Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о единой промышленной политике, документ в условиях санкционного давления со стороны... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:00

2023-02-15T16:00

2023-02-15T16:00

союзное государство

россия

белоруссия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о единой промышленной политике, документ в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран имеет стратегический характер, сообщается на сайте правительства РФ. "Заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком. В рамках встречи было подписано соглашение о единой промышленной политике между двумя странами", - говорится в сообщении. В правительстве пояснили, что соглашение направлено на проведение единой промышленной политики в сфере развития промышленных производств Союзного государства и научно-технического сотрудничества, импортозамещения и ускорения процессов локализации производства на территории Союзного государства. "Углубление промышленной и экономической интеграции России и Беларуси в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран имеет стратегический характер. Подписанное соглашение позволит достичь поставленных целей через снижение взаимных барьеров, синхронизацию концепции научно-технических программ по импортозамещению, участие компаний двух стран в реализации промышленных проектов и многое другое", - отметил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также подчеркнул, что теперь у российских и белорусских компаний появился дополнительный стимул для увеличения товарооборота, обмена компетенциями и совместного выхода на рынки третьих стран с высококонкурентной продукцией.

https://ria.ru/20230214/integratsiya-1851936140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия