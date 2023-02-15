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Сочинский национальный парк на время закрылся для туристов - РИА Новости, 15.02.2023
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Туризм
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Сочинский национальный парк на время закрылся для туристов
Сочинский национальный парк на время закрылся для туристов - РИА Новости, 15.02.2023
Сочинский национальный парк на время закрылся для туристов
Все объекты Сочинского национального парка закрыты из-за непогоды, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:27
2023-02-15T13:27
туризм
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отдых в россии
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СОЧИ, 15 фев - РИА Новости. Все объекты Сочинского национального парка закрыты из-за непогоды, сообщили в пресс-службе учреждения. В Сочи до окончания среды действует штормовое предупреждение. Снегопад, сильный ветер и сход лавин в горах прогнозируют синоптики в этот период. "Сегодня, 15 февраля, все объекты показа Сочинского национального парка в связи с непогодой закрыты", – предупредили в нацпарке. При этом "Дендрарий", расположенный в центральном районе Сочи, принимает посетителей штатно. Кроме этого, как сообщали в сочинской мэрии, ночной снегопад вызвал ряд проблем на автодорогах Сочи, повредил электропровода в некоторых районах, повалил деревья. В настоящее время городские службы расчищают трассы и тротуары, восстанавливают повреждённую снежными осадками электроэнергию, на курорте продолжает работу оперативный штаб.
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новости - туризм, туристы, туризм, сочи, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Сочи, Отдых на море, отдых в России
13:27 15.02.2023
 
Сочинский национальный парк на время закрылся для туристов

Сочинский национальный парк закрыл все экскурсионные объекты из-за непогоды

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСнег в Сочи
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 фев - РИА Новости. Все объекты Сочинского национального парка закрыты из-за непогоды, сообщили в пресс-службе учреждения.
В Сочи до окончания среды действует штормовое предупреждение. Снегопад, сильный ветер и сход лавин в горах прогнозируют синоптики в этот период.
"Сегодня, 15 февраля, все объекты показа Сочинского национального парка в связи с непогодой закрыты", – предупредили в нацпарке.
При этом "Дендрарий", расположенный в центральном районе Сочи, принимает посетителей штатно.
Кроме этого, как сообщали в сочинской мэрии, ночной снегопад вызвал ряд проблем на автодорогах Сочи, повредил электропровода в некоторых районах, повалил деревья. В настоящее время городские службы расчищают трассы и тротуары, восстанавливают повреждённую снежными осадками электроэнергию, на курорте продолжает работу оперативный штаб.
Поселок Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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