https://ria.ru/20230215/sochi-1852133773.html
Предгорный район Сочи парализовало из-за снегопада
Предгорный район Сочи парализовало из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2023
Предгорный район Сочи парализовало из-за снегопада
Автомобили и автобусы ходят с задержками на небольшой скорости, часть из них не могут продолжить движение из-за снегопада и скользкой дороги в Сочи по улице... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:12
2023-02-15T14:12
2023-02-15T14:12
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СОЧИ, 15 фев - РИА Новости. Автомобили и автобусы ходят с задержками на небольшой скорости, часть из них не могут продолжить движение из-за снегопада и скользкой дороги в Сочи по улице Вишневой, передает корреспондент РИА Новости. Проблема наблюдается в предгорной зоне курорта на улице Вишнёвая, а также на возвышенных участках по Абрикосовой, где располагаются многоквартирные дома и частный сектор. Пешеходы тоже испытывают затруднения в этом районе, поскольку на тротуарах скользко, часть деревьев наклонились под грудой снега. При этом в центре курорта движение автомобилей осуществляется штатно, дороги и тротуары расчищены от снега. В Сочи до окончания суток 15 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. В этот период синоптики прогнозируют снегопады, сильный ветер, гололедицу. Обильный снег уже вызвал ряд аварийных ситуаций и пробки на сочинских трассах, в частности Лазаревского района. Где-то у людей отсутствует электроэнергия, специалисты пытаются ее восстановить. Сейчас устраняются последствия непогоды, продолжает работу оперштаб, сообщал мэр Сочи Алексей Копайгородский. Кроме этого, администрация курорта убедительно просит воздержаться от поездок водителей, чьи автомобили не оснащены зимней резиной.
https://ria.ru/20230215/sochi-1851677025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, сочи, алексей копайгородский, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Сочи, Алексей Копайгородский, отдых в России
Предгорный район Сочи парализовало из-за снегопада
В предгорной зоне Сочи некоторые дороги заблокированы из-за снегопада
СОЧИ, 15 фев - РИА Новости. Автомобили и автобусы ходят с задержками на небольшой скорости, часть из них не могут продолжить движение из-за снегопада и скользкой дороги в Сочи по улице Вишневой, передает корреспондент РИА Новости.
Проблема наблюдается в предгорной зоне курорта на улице Вишнёвая, а также на возвышенных участках по Абрикосовой, где располагаются многоквартирные дома и частный сектор.
Пешеходы тоже испытывают затруднения в этом районе, поскольку на тротуарах скользко, часть деревьев наклонились под грудой снега.
При этом в центре курорта движение автомобилей осуществляется штатно, дороги и тротуары расчищены от снега.
В Сочи до окончания суток 15 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. В этот период синоптики прогнозируют снегопады, сильный ветер, гололедицу. Обильный снег уже вызвал ряд аварийных ситуаций и пробки на сочинских трассах, в частности Лазаревского района. Где-то у людей отсутствует электроэнергия, специалисты пытаются ее восстановить. Сейчас устраняются последствия непогоды, продолжает работу оперштаб, сообщал мэр Сочи Алексей Копайгородский
. Кроме этого, администрация курорта убедительно просит воздержаться от поездок водителей, чьи автомобили не оснащены зимней резиной.