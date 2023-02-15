https://ria.ru/20230215/sochi-1852133773.html

Предгорный район Сочи парализовало из-за снегопада

Предгорный район Сочи парализовало из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2023

Предгорный район Сочи парализовало из-за снегопада

Автомобили и автобусы ходят с задержками на небольшой скорости, часть из них не могут продолжить движение из-за снегопада и скользкой дороги в Сочи по улице... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:12

2023-02-15T14:12

2023-02-15T14:12

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СОЧИ, 15 фев - РИА Новости. Автомобили и автобусы ходят с задержками на небольшой скорости, часть из них не могут продолжить движение из-за снегопада и скользкой дороги в Сочи по улице Вишневой, передает корреспондент РИА Новости. Проблема наблюдается в предгорной зоне курорта на улице Вишнёвая, а также на возвышенных участках по Абрикосовой, где располагаются многоквартирные дома и частный сектор. Пешеходы тоже испытывают затруднения в этом районе, поскольку на тротуарах скользко, часть деревьев наклонились под грудой снега. При этом в центре курорта движение автомобилей осуществляется штатно, дороги и тротуары расчищены от снега. В Сочи до окончания суток 15 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. В этот период синоптики прогнозируют снегопады, сильный ветер, гололедицу. Обильный снег уже вызвал ряд аварийных ситуаций и пробки на сочинских трассах, в частности Лазаревского района. Где-то у людей отсутствует электроэнергия, специалисты пытаются ее восстановить. Сейчас устраняются последствия непогоды, продолжает работу оперштаб, сообщал мэр Сочи Алексей Копайгородский. Кроме этого, администрация курорта убедительно просит воздержаться от поездок водителей, чьи автомобили не оснащены зимней резиной.

https://ria.ru/20230215/sochi-1851677025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, сочи, алексей копайгородский, отдых в россии