https://ria.ru/20230215/shpionazh-1852107973.html

В Тульской области украинского шпиона приговорили к 16 годам колонии

В Тульской области украинского шпиона приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 15.02.2023

В Тульской области украинского шпиона приговорили к 16 годам колонии

Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:22

2023-02-15T11:22

2023-02-15T11:52

россия

украина

тула

тульский областной суд

происшествия

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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "Тульским областным судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ (Шпионаж - ред.) ... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов. Судом установлено, что в период с 26 января 2020 года по 19 августа 2021 года, находясь в Туле, мужчина собирал сведения, составляющие государственную тайну, для передачи иностранному государству. Отмечается, что санкция ст.276 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845887010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, тула, тульский областной суд, происшествия