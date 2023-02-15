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В Тульской области украинского шпиона приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 15.02.2023
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В Тульской области украинского шпиона приговорили к 16 годам колонии
В Тульской области украинского шпиона приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 15.02.2023
В Тульской области украинского шпиона приговорили к 16 годам колонии
Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:22
2023-02-15T11:52
россия
украина
тула
тульский областной суд
происшествия
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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "Тульским областным судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ (Шпионаж - ред.) ... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов. Судом установлено, что в период с 26 января 2020 года по 19 августа 2021 года, находясь в Туле, мужчина собирал сведения, составляющие государственную тайну, для передачи иностранному государству. Отмечается, что санкция ст.276 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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россия, украина, тула, тульский областной суд, происшествия
Россия, Украина, Тула, Тульский областной суд, Происшествия
11:22 15.02.2023 (обновлено: 11:52 15.02.2023)
 
В Тульской области украинского шпиона приговорили к 16 годам колонии

Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии за шпионаж

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Тульским областным судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ (Шпионаж - ред.) ... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.
Судом установлено, что в период с 26 января 2020 года по 19 августа 2021 года, находясь в Туле, мужчина собирал сведения, составляющие государственную тайну, для передачи иностранному государству.
Отмечается, что санкция ст.276 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 09:57
ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по статье о шпионаже
 
РоссияУкраинаТулаТульский областной судПроисшествия
 
 
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